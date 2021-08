Mouniati a grandi à Mayotte, dans l'océan Indien. A 18 ans, elle a décollé direction l'hexagone pour y faire ses études. 8000 kilomètres chargés d'histoire, de domination, d'inégalités... Un abîme que Mouniati a franchi pour devenir la première agrégée de son île.

Mouniati Moana, à Mayotte, au tout début des années 1990. © Radio France / DR

Mayotte, territoire d'outre-mer devenu le dernier département français en 2011. C'est sur cette île, dans l'archipel des Comores, au nord de Madagascar, que Mouniati Moana Abdou Chakour a été élevée. C'est aussi le département le plus pauvre de France.

Aujourd'hui âgée de 33 ans, Mouniati Moana a eu "la plus belle des enfances", une enfance insouciante au bord du lagon, avant la montée de l'insécurité sur l'île. Comme presque tous les jeunes de sa génération, elle a quitté Mayotte pour l'hexagone lorsqu'il a fallu entrer à l'université. Elle a choisi l'exotisme absolu, celui de Strasbourg, de l'Alsace et du froid.

A la fac, la jeune femme s'est rendu compte que la distance qui la séparait des autres étudiants n'était pas seulement géographique. "Je pensais quand on s'inscrivait dans une formation on partait tous de zéro. J'arrive et les camarades sont tellement avancés qu'ils font des blagues sur des personnages historiques. J'ai fait une année où je ne comprenais pas grand chose." Elle fait aussi l'expérience du racisme : "quand ca arrive, ça surprend ; c'était des remarques du type : 'c'est bizarre, toi au moins tu parles bien français'."

Avec patience, optimisme, "naïveté" comme elle le décrit, Mouniati a fait sa place au sein de l'université en se passionnant pour l'histoire et l'enseignement, jusqu'à devenir la première agrégée de l'histoire de Mayotte.

Il y a quelques années, après huit ans passés dans l'hexagone, elle a choisi de revenir enseigner sur son île. Son retour est chargé de déception : pendant qu'elle étudiait pour mettre ses compétences au service de son territoire, Mayotte s'est enfoncée dans la crise. Malgré la désillusion, Mouniati avance avec la détermination d'accompagner et de faire grandir la prochaine génération de jeunes Mahorais.

Ses mots

Les inégalités scolaires, on s'en rend compte quand on vient en métropole. Pour moi, j'avais été dans la meilleure école primaire possible, dans le meilleur collège... C'est après que j'ai appris qu'on n'avait pas de cours de musique, arts plastiques une fois sur deux, que les moyens alloués pour le secondaire à Mayotte sont moins élevés que ceux de métropole.

.

Il y avait cet accord tacite que j'avais imaginé entre l'île et moi : "je pars, toi tu continues à te développer, moi je vais revenir plus forte". Et puis je reviens, et je constate que mon île n'a pas progressé.

.

Ca m'a fait tellement plaisir d'être quelque part une pionnière. J'espère qu'il y aura d'autres agrégés, je ne devrais pas être la première, je devrais être la centième.

Sa chanson de galère

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Gloria Estefan - Hoy

Le message vocal

Jacqueline Paschetta, sa prof de français au collège de Dzoumogné.

L'archive

Le discours de Barack Obama lors de sa victoire à l'élection présidentielle américaine de 2008.

Pour aller plus loin

Tropique de la violence, un roman de Nathacha Appanah, publié chez Gallimard en 2016.

L'oeuvre de Nassuf Djailani, journaliste, écrivain, poète mahorais. Notamment Naître ici, aux éditions Bruno Doucey (2019), et Mayotte, l'âme d'une île, avec Thierry Cron, aux éditions des Autres (2020).