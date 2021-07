Son rêve, Yassine Boutaghane l'a nourri pendant des années. Une quinzaine précisément après ses études à multiplier les boulots pour financer ses diplômes. Avec patience et abnégation, il a franchi les étapes avec cet objectif chevillé au corps : devenir pilote d'avion.

Yassine Boutaghane, à six ans, avec son grand frère. © Radio France / DR

Ne pas lâcher, s'obstiner, persévérer. S'il y a un mot qui parle à Yassine Boutaghane, c'est bien la ténacité. Déterminé à devenir pilote de ligne, il a accompli son rêve à 36 ans.

Yassine a grandi à la cité Allende, à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Depuis la fenêtre de son immeuble, il entendait le vrombissement des avions qui décollaient de l'aéroport du Bourget, à quelques kilomètres.

Il n'avait pas même 10 ans mais en était sûr : un jour, lui aussi sera aux commandes de ces grosses machines et lui aussi volera au milieu des nuages. Et tant pis pour les embûches sur le chemin : l'orientation subie en fin de collège, une formation beaucoup trop chère, et son père, agent de voirie à la mairie, inquiet pour son fils, qui lui conseille d' "arrêter de rêver". Sa mère, mère au foyer, l'aide comme elle peut comme quand elle demande aux pilotes de laisser son fils visiter le cockpit lors des voyages en Algérie, le pays d'origine de la famille.

C'est un parcours du combattant qui a duré plus de quinze ans après la fin de ses études de comptabilité que l'on vous raconte aujourd'hui. Celui de Yassine, qui a décidé qu'il rêverait aussi grand que le ciel au-dessus de sa tête.

Ses mots

Quand ma mère a vu les tarifs des écoles d'aviation, elle m'a dit "c'est trop cher, je ne peux pas, je suis désolée." Là j'ai su qu'il allait falloir que je me batte pour pouvoir y arriver, sans vraiment compter sur les autres, mais tout seul.

J'ai dit que je voulais être pilote de ligne et la conseillère d'orientation m'a répondu qu'elle me voyais plutôt plombier ou mécanicien. Je me rappelle être frustré. Je m'attendais à une orientation, un conseil.

Il faut se dire que la passion mérite qu'on se batte car le résultat, après, est amplement mérité.

Sa chanson de galère

Chris Corner - "You're the conversation", extrait de la bande originale du film Les Chevaliers du ciel, 2005

L'archive

L'attentat du World Trade Center à New-York, le 11 septembre 2001.

Le message vocal

Paul Cornec, son instituteur en CM1.

