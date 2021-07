D'une enfance modeste dans la campagne mosellane aux cabinets d'avocats de l'ouest parisien, Pauline Bousch a su franchir les obstacles sans se démonter.

C'est un cocon qu'elle connaît par cœur. Pauline Bousch, 25 ans, a grandi à Faulquemont, toute petite ville située à une demi-heure de Metz en Moselle, "un endroit rassurant", elle qui petite "avait peur de la grande ville". Une enfance dans une région riche de sa culture frontalière, entre la France et l'Allemagne. Une enfance aussi passionnée d'équitation, "ce monde parallèle où l'on nous ne demande pas ce que font nos parents ni quelles sont nos notes à l'école". Ce cocon, elle finit par le quitter après le bac, pour un saut dans l'inconnu à Sciences Po.

Aujourd'hui juriste, Pauline a vécu le grand décalage : faire sa place au milieu de gens qui ne vous ressemblent pas, se sentir si différent au point de parfois se décourager, pour finalement se prouver que l'on est légitime. Elle choisit le droit car elle ne "voulait renoncer à rien", dit-elle.

Quand j'arrive à Sciences Po, je n'ai pas d'intérêt particulier pour l'art, la musique, ce sont des mondes qui me sont inconnus. Et je me retrouve avec des personnes qui ont sauté des classes, qui parlent couramment cinq langues… Il y a tout un rattrapage à faire parce que je ne comprends tout simplement pas de quoi on me parle.