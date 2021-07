Fille d'immigrés des Balkans, Sabina Memed a grandi dans une loge d'immeuble du 12ème arrondissement de Paris. Aujourd'hui déontologue dans une grande banque, elle s'est battue pour déjouer les déterminismes.

Sabina Memed, en classe de maternelle au début des années 1990 à Paris. © Radio France / DR

Fâchée avec les mathématiques à l'école, Sabina Memed a pourtant fini par faire carrière dans la banque. Les cours de maths n'ont pas été la moindre des embûches placées sur son parcours mais elle a toujours refusé de poser des limites à ses rêves.

Née d'un père aux origines albanaise et turque et d'une mère serbe, cette jeune femme de 33 ans a grandi à Paris dans des conditions modestes. Elle a dû se battre contre les déterminismes de l'institution scolaire pour choisir son orientation. A force de persévérance et surtout, de "rage de vaincre", Sabina Memed s'est construit un destin à la hauteur de ses ambitions.

Ses mots

Je ne voulais pas donner raison à ceux qui avaient déjà dit non pour moi. Ce qu'il y a de plus dangereux au sein du parcours scolaire, c'est d'avoir une personne en capacité de peut-être tuer votre carrière juste parce qu'elle a décidé que pour vous, ce serait plus simple de faire quelque chose d'assez raccourci.

Je ne veux plus avoir peur d'être une femme, d'avoir de l'ambition, de venir de là d'où je viens et malgré tout d'être en capacité de donner le meilleur.

Sa chanson de galère

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Mystère et suspense" Fonky Family

L'archive

Le générique de Voice of America : "la voix de l'Amérique", le média international des Etats-Unis, notamment écouté dans les pays de l'Est pendant la Guerre froide puis lors des guerres des années 1990.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le message vocal

Son enseignante de master : Jezabel Couppey-Soubeyran, économiste et maîtresse de conférence à la Sorbonne.

Pour aller plus loin

"Inégalités sociales et migratoires : comment l’école les amplifie ?", un rapport du Centre national des études des systèmes scolaires (Cnesco) publié en 2016 à l'issue d'un travail collectif jamais accompli en France.