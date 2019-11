Inès a vécu une journée très particulière... Elle a grandi à Bordeaux, dans la cité des Aubiers. Elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle peut donner aux autres. Pour elle, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Et c'est pourquoi elle s'est toujours impliquée dans la vie associative.

Inès est très impliquée dans la vie associative © Getty / SDI Productions

Elle a d'ailleurs été choisie pour faire partie des « Jeunes ambassadeurs », un programme qui envoie chaque année des adolescents à Washington pour représenter la France pendant une semaine.

En terminale, elle se donne un objectif : intégrer le prestigieux IUT Paris Descartes. Pour cela, elle s'est démenée. Elle a travaillé dur, enchainant les petits jobs, avant et après les cours. Ca a marché. Elle a été reçue. Depuis le mois de septembre, elle vit à Paris.

Inès est une personne très sociable, très curieuse des autres. Elle aime se promener dans tous les milieux, fréquenter des gens très différents d'elle. Et il y a parfois un peu d'étonnement et de surprise de part et d'autre ...

L'école, raconte-t-elle, a joué un rôle important dans son parcours.