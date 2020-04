Elle s’appelle Justine, elle a 32 ans, elle est urgentiste en Gironde. Son mari est également médecin. Dans leur département, la vague de Covid a été relativement contenue. Il y a certes des malades Covid-19, mais les hôpitaux ne sont pas à saturation comme dans l'Est ou l’Île de France. En pleine épidémie, les urgences où elle travaille sont désertées par les malades non Covid. Par peur d’attraper le virus ou de surcharger le service, ces patients ne viennent pas et se mettent en danger.

