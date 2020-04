Elle s’appelle Emma, elle a 32 ans. Elle est médecin anesthésiste en région parisienne. En période d’épidémie, elle a du quitter le bloc opératoire où elle travaille habituellement pour intégrer un service réanimation. Elle essaie, avec des hauts et des bas, de faire face à une situation totalement inhabituelle sur le plan professionnel et plus que difficile d’un point de vue personnel.

