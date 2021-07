Aujourd'hui on descend notre centre de gravité. Les deux pieds fermement ancrés dans le sol, on déverrouille la tête et on ne fixe que les étoiles. On se départit de nos cerveaux -si tant est que ça soit possible- et on se concentre sur la pulsation du sang dans nos veines… C'est bon ?

Voyage dans la chanson francophone © Getty / Antoine Chemla / EyeEm

Ce soir la chanson se fait sexy.

La musique aurait sur nous le pouvoir de nous parcourir l'échine. De dresser nos poils sans qu'on n'ait rien demander. Voix lascive et notes puissantes, certaines mélodies (propres à chacun) feraient monter en nous des désirs érotiques.

Une alchimie entre plaisir et son que la science sait expliquer. Notamment par les torrents de dopamine que la musique que nous aimons déverse dans nos cerveaux. 15 à 20 millisecondes peuvent suffire à mener notre plaisir tout droit vers son acmé.

Programmation musicale :