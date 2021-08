Pour cette dernière on sera quasi régressif. On sort les bobines et on se rejoue le film de nos premières années et de nos adolescences. Est-ce que c’était vraiment mieux avant ? "Paroles Paroles" épisode 28 on retombe en enfance c'est maintenant c'est parti.

Renaud nous demande "C'est quand qu'on va où ?"

Renaud C'est quand qu'on va où ? Une chanson qui date de 1994, extraite de son album "A la Belle de Mai", du nom d'un quartier de Marseille. C'est un titre qui a été composé par Julien Clerc. Renaud, lui, avait écrit ses toutes premières chansons pendant l'occupation de la Sorbonne en mai 68. Il a vécu là-bas trois semaines avec son frère et il y fait ses premiers pas sur la scène de l'Amphithéâtre en récitant des sketches de Guy Bedos et en chantant l'une de ses créations Crève Salope qui rencontre un franc succès auprès des étudiants. Un an après Renaud arrête ses études et devient vendeur dans une librairie. Il plonge alors dans les écrits de Vian, Prévert, Maupassant, Zola, Bruant, Céline. En 1973, il commence à chanter dans les rues et les cours d'immeubles du côté de la porte d'Orléans avec son copain accordéoniste, Michel Pons, fils du patron de son bistrot favori le « Bréa ». Ils se font remarquer par Paul Lederman, le producteur de Coluche, qui leur propose de venir jouer au Caf'conc' de Paris, en première partie du spectacle de Coluche. Leur groupe "Les P'tits Loulous" qui devait tenir l'affiche trois mois ne tiendra que trois semaines à la suite de quoi Renaud commencera en solo.

Youssoupha célèbre son fils dans "Mon Roi"

La voix de Youssoupha qui est en playlist cet été sur France Inter avec son titre Astronaute. Ici on l'écoutait dans Mon Roi pioché dans le même album, Neptune Terminus sorti cette année. Album qu'il a fait précédé d'un documentaire, "Neptune Terminus : Origines" réalisé par Alexandre Chac. Sur les premières images, on entend Youssoupha en voix-off qui dit ceci « la vie que je mène depuis quatre cinq ans est une vie un peu à part, du coup l’album que je fais doit être un album un peu à part, un album qui va chercher ailleurs, un album qui va chercher dans l’espace. » Et sur quasi toute la longueur de son projet, il crée une nouvelle constellation et utilise des références spatiales. Sur l'intro par exemple il transforme Allô Houston, nous avons un problème en Houston, Houston, nous n'avons aucun problème. Youssoupha qui sort de ce champ lexical astral pour parler à son fils, son Roi, c'est lui d'ailleurs qu'on voit sur la pochette de l'album, le poing levé pendant que le visage de son père est tronqué. C'est une chanson qui s'essaye à la transmission, il y prodigue des conseils à son enfant, avouant que lui-même, tout Papa qu'il puisse être, est de nouveau un enfant quand la nuit vient.

Colette Magny revient sur ses jeunes années dans "Quand j'étais gamine"

Plongeon en 1989 avec Colette Magny et ses souvenirs de quand elle était gamine. Elle est née dans les années 20 à Paris et la chanson n'arrive que très tard dans sa vie. Initialement secrétaire bilingue pour l'OCDE, elle publie son premier album dans les années 60. C'est dans le jazz et le répertoire des chanteuses noires américaines qu'elle trouve la possibilité de mettre en valeur sa voix.

C'est au Cabaret de la Contrescarpe qu'elle fait ses premiers pas. Son passage au Petit Conservatoire de Mireille la mènera vers la notoriété, notamment avec le succès de son titre Melocoton. Elle fait alors la première partie de Sylvie Vartan à l'Olympia. Pour autant Colette Magny reste un personnage controversé, pour son allure, son style, ses textes rebelles, ses engagements. C'est une chanteuse, une compositrice qui a souvent été exclue des ondes. Il y a même une histoire qui raconte que des dirigeants de l'ORTF rayaient ses disques pour être sûrs qu'ils ne soient pas diffusés.

Sur tout son répertoire, Colette Magny porte la parole de la lutte. De la révolution cubaine à mai 68, de la guerre du Vietnam aux combats des Black Panthers, des luttes ouvrières au péril écologique. Elle mêle chant, texte parlé et cri. Si certains journalistes aimaient l'appeler l'Ella Fitzgerald blanche, elle s'en défendra tout le temps, clamant haut et fort son indépendance et son projet est clair : elle veut écrire des textes politiques pour donner une voix à ceux qui n’en n’ont pas.

Barbara Carlotti se souvient de ses "Quatorze ans"

Barbara Carlotti et la bande-son de ses quatorze ans qu'elle imaginait en 2012 dans son album "L'amour, l'argent, le vent". Pour elle c'est l'âge de la bascule. Celui de l’ouverture au monde, les prémices de la sexualité, l’émancipation des parents… C'est un âge où elle avoue avoir fait des conneries, de gentilles conneries. Superposant les couches de maquillage, collectionnant les flirts d'été, elle faisait le mur pendant que ses parents dormaient, marchant des kilomètres et des kilomètres pour aller danser toute la nuit. C'est un souvenir qui la ramène en Corse, l'île natale de son père.

Pour ce projet elle a voulu se rapprocher de ses racines, se réapproprier une culture qui existe très fort en elle, très fort dans sa famille, où on chantait tout le temps… Barbara Carlotti qui se dit vexée d'ailleurs de ne pas parler le Corse, son père ayant bien essayé de lui apprendre mais sans patience ni succès. Elle est donc aujourd'hui encore et à son grand regret une pinzutu !

Mais tous les chemins la ramènent à la Corse et elle en a même fait un album en 2020, "Corse île d'amour" en reprenant des titres pop locaux. Alors peut-être que la prochaine étape la verra dompter la langue. De cette chanson Quatorze ans Barbara Carlotti en a fait un film, un court-métrage de 25 minutes qu'elle a réalisé en 2019. En plus du son on a l'image.

Johnny Hallyday interprète avec nostalgie "Tes tendres Années"

Johnny Hallyday en 1963. Tes tendres années. L'adaptation d'un succès américain, Tender Years écrit et composé par Darrell Edwards. Une ballade country chantée dans sa version originale par George Jones et adaptée en français par Ralph Bernet pour Johnny Hallyday qui l'avait d'ailleurs aussi enregistrée à Nashville en VO en 1962. On en est vraiment aux prémices de la carrière de Johnny qui avait commencé en 1957 grâce à son mentor-pygmalion et agent artistique Lee Halliday. Il est celui qui fait envoyer d'Amérique, par sa famille, des disques de rock qui permettent à Johnny de faire son apprentissage avec une collection de disques alors inconnus en France.

En 1958, il fréquente Le Golf Drouot, il y retrouve d'autres copains, futurs confrères et concurrents : Long Chris, Dany Logan, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell. Johnny chante Elvis et se fait siffler par le public. Partout le scénario est identique : on le refuse, il est remercié.

C'est en chantant pour les G.I.s dans les bases américaines qu'il obtient ses premiers succès. A cette époque, le poète Louis Aragon dit de lui : « Ce n’est pas parce que l’expression du sentiment est faite avec quelques mots, par des moyens autres, qu’elle perd de l’intensité... Et peut-être que plus tard, on considérera Johnny Hallyday comme le roi de Navarre. »

Aragon était donc un devin...

Damien Saez nous fait partager sa révolte adolescente dans "Jeune et con"

Jeune et con Damien Saez et le combo magique. Une chanson parue sur son premier album "Jours étranges" sorti en 1999. Et c'est vraiment ce titre-là qui appelle le succès. Un texte qu'il aurait écrit quand il avait 17 ans. Il y développe sa déception, sa révolte, portant la parole d'une jeunesse qui est en panne de rêve dans une société déshumanisée et matérialiste. Une jeunesse désenchantée, mélancolique et perdue.

La chanson passe en boucle sur les ondes et révèle Damien Saez au grand public. L'album lui vaudra une nomination comme révélation de l'année en 2001. Et puis il y a eu un bienfaiteur dans sa vie.

Un soir Damien Saez assiste à un concert de William Sheller à Dijon. Il arrive alors à se faufiler en coulisse pour lui glisser une cassette de ses compositions. Plus tard Sheller dira : « Ca raconte des histoires, je vous rappellerai ». Et c'est comme ça que Damien Saez sera signé chez Universal.

