Aujourd'hui on prend le large, on s'évade, on s'en va voir ailleurs... Si ! On y est ! On part en voyage.

D'abord le voyage intérieur que la musique en elle-même déclenche. Le pouvoir qu'elle a de nous faire enjamber parfois des dizaines de milliers de kilomètres en quelques secondes. Avec un rythme, un instrument, une mélodie dont on sait immédiatement sur quel continent réel ou émotionnel elle veut nous mener.

Puis le voyage physique, géographique. Le concret. Celui qui mobilise le corps et l'esprit, la sueur et le souffle. Ce voyage-là est souvent source d'inspiration pour le musicien qui l'expérimente.

Aujourd'hui on débute notre déambulation par un voyage quasi initiatique. Celui de la fugue d'Arthur H quand il avait 16 ans.

Programmation musicale :