Aujourd'hui on explore le quotidien. Nos p'tits travers, nos habitudes, ce qui nous meut tous les jours, tout ce qui, à force de répétition, nous fait parfois oublier l'exceptionnel. "Paroles Paroles" épisode 18, scènes de vie c'est parti.

Jacqueline Taïeb nous secoue avec son "7h00 du matin"

7h du matin de Jacqueline Taieb ou l'éloge du quotidien mal réveillé. Elle a 19 ans en 1967 quand elle sort son premier disque, un maxi 45t avec lequel elle obtient un grand succès justement grâce à ce titre et qui donnera son nom à l'album. C'est vraiment l'unique chanson de son répertoire qui rencontrera l'adoubement du public et surtout cette aptitude à résister aux temps et aux époques.

Quant à son « talking about my ge ge generation » et bien il vient de My generation que Les Who ont sorti deux ans plus tôt en 1965 pour leur tout début de carrière. C'est d'ailleurs devenu un véritable porte-étendard, un hymne de la jeunesse de l'époque.

Jacqueline Taïeb, elle fut oubliée pendant plusieurs décennies et sa chanson est redevenue populaire dans les années 2000 avec un retour via le petit écran et la pub qui a beaucoup utilisé sa mélodie.

"Tonton du Bled" entonné par le collectif 113

Rim'K, AP et Mokobé, le 113 au complet avec Vitry-sur-Seine en écharpe. Pur produit du collectif Mafia K'1 Fry, le nom du groupe est une référence au numéro du bâtiment où ils passent leur jeunesse, à la cité Camille Groult. Expliquant que si toute la ville n'avait pas été derrière eux ils n'auraient jamais rencontré un tel succès. On écoutait Tonton du bled, un titre extrait de leur premier album "Les Princes de la ville" sorti en 1999 et qui les mènera tout droit vers deux victoires de la musique. Celle de l'album rap, reggae ou groove de l'année 2000 et aussi celle de la révélation de l'année, tous styles confondus. Et pour fêter ça dignement, le jour J de la cérémonie, le 113 fait son entrée fulgurante sur scène en Peugeot 504 Break, la même que dans le clip.

L'habillage instrumental a été principalement réalisé par DJ Mehdi. C'est lui qui vient mâtiner leur univers rap de nappes électros. Et le producteur dit avoir fait un test, une sorte d'expérience. Les BPM (battements par minute) des morceaux rap tournent le plus souvent aux alentours de 90 et là pour "Les Princes de la ville", il a voulu les gonfler jusqu'à 115. Il dit qu'il voulait voir ce qui se passerait s'il augmentait les BPM. Pas sûr que le 113 puisse rapper dessus. Et en fait c'est vraiment ce qui donne toute l'essence, toute la magie de ce rap un peu syncopé. C'est comme ça qu'il a samplé les cordes d'un morceau d'Ahmed Wahbi qui s'appelle Harguetni Eddamaa et qu'il les a accélérées, accélérées, accélérées...

Le succès des "Princes de la ville" a dépassé les frontières du groupe puisqu'il aura favorisé l'émergence de la Mafia K'1 Fry, collectif toujours du Val-de-Marne composé notamment de Rohff et Kery James.

Vincent Delerm nous susurre "Vie Varda"

