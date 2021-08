Aujourd'hui on ne sait pas, on a envie mais on n’est pas sûr, peut-être mais peut-être pas, on se pose des questions, on hésite. "Paroles Paroles" épisode 23, quand le doute devient musique, c'est maintenant c'est parti.

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Thomas Dutronc fait chanter "Aragon"

La poésie d'Aragon sous la voix de Thomas Dutronc. Quelques mots d'Est-ce ainsi que les hommes vivent pris dans son « Roman inachevé ». Si Léo Ferré avait porté le texte intégral, Thomas Dutronc lui, en a pioché quelques bribes seulement. S'autorisant des coupes dans lesquelles on a perdu les seins de Lola, les fleurs de la Luzerne, la rumeur qui passe, le bruit qui s'endort et les soleils révolus. Mais nous reste la substance de l'ombre qui se déshabille dans les bras semblables des filles.

Thomas Dutronc a appelé sa chanson Aragon et c'est elle qui ouvre son album « Eternels jusqu'à demain » paru en 2015. On le découvrait alors sous un jour nouveau, avec une voix plus grave. Ici pas de guitare manouche, pas de swing (même s'il y en a dans le reste de l'album), mais pour ce titre il a plutôt imaginé une pop un peu sombre dans laquelle son public ne le connaissait pas du tout. Et pour façonner ce son nouveau, il est parti à Londres. Il voulait se frotter à des musiciens internationaux, explorer une sonorité purement anglaise. Il a alors enregistré avec les musiciens de Jamiroquai mais aussi son ami de longue date Matthieu Chedid. Et pour la production, il a confié son projet aux oreilles aguerries de Jon Kelly, producteur notamment de Paul McCartney et de Kate Bush.

Dans "La Maison des doutes" La Grande Sophie nous promène.

Les doutes dans la maison de La Grande Sophie. En 2015, l’auteure compositrice-interprète était en pleine période de questionnement. C’est alors qu’elle construit, compose et dessine son album « Nos histoires ».

Il s’agit d’un projet qui est né sur les vestiges de son album précédent, « La Place du fantôme » avec lequel La Grande Sophie est partie en tournée. Pour sa dernière date, elle doit se produire à Hanoi au Vietnam et là rien ne se passe comme prévu. Son concert est annulé lorsqu'un général de renom décède le jour-même. Alors elle décide tout de même de rester pour visiter un peu le pays mais cette fois-ci c'est un typhon qui contraint son parcours et qui rend les choses compliquées. Bref c'est un peu la loi de Murphy. Et son album est empreint de tous ces accidents consécutifs. Elle a voulu raconter plusieurs histoires courtes comme autant d'instantanés pour célébrer le présent, voire même l'urgence du présent avec cette idée en tête que la vie est une perpétuelle transformation, que chaque seconde a son importance et porte un impact sur la suite.

Ça rejoint ses tout débuts au milieu des années 90 quand elle a créé la « kitchen miousic », un mouvement dont elle voulait que l'écriture soit populaire, au plus près de la vie, considérant alors l'activité musicale comme très peu différente de toute autre tâche quotidienne.

Pour Grand Corps Malade, c'est "Jour de doute"

Le doute dans tous ses recoins, dans toutes les questions qu'il embarque à sa suite. Jour de doute Grand Corps Malade en 2010 dans son album « 3e temps ». C'est celui dans lequel il continue de parler du quotidien, des différences, de l'amour, des thèmes qui lui sont chers depuis ses débuts. Ce projet il l'a réalisé avec Dominique Blanc-Francard et il l'a écrit avec le temps, sur deux ans. Un espace dont il a profité pour poser son regard sur la réalité sociale. Il dit qu'il ne sait pas s'il assume totalement le statut d'artiste engagé. S'il a toujours dit ce qu'il avait envie de dire, il essaie de constamment se rappeler pourquoi il écrit. Et la réponse est la suivante : il veut faire de la poésie à l'oral et la poésie, c'est aussi raconter la société.

Et puis pour son histoire plus personnelle, il y a dans ce titre toutes les luttes que Grand Corps Malade a dû mener quand il s'est réveillé tétraplégique incomplet, voyant toute tentative de sport, de basket professionnel s'éloigner. Apprivoisant le mouvement alors de manière différente. Avec lenteur, avec effort. Et puis il y a ce jour où la certitude a remplacé le doute. Cinq ans après son accident, il accompagne un ami dans un café Place de Clichy, ami qui avait perdu un pari et devait déclamer un slam sur une scène ouverte. Fabien Marsaud non encore Grand Corps Malade prend une véritable claque ce soir-là. Il voit se succéder des jeunes, des vieux, des marginaux, des énervés, des hommes, des femmes qui déclament. Et c'est le déclic. Plus de doute, lui aussi, fera du slam.

"Pourquoi tu vis ?" nous interroge Jeannette

Pourquoi tu vis ?

On écoutait la chanteuse hispano-britannique Jeanette. C'est elle qui en 1974 prêtait sa voix de jeune fille de 23 ans à la mélodie Porque te vas composée par José Luis Perales. Mais la chanson sort dans une discrétion toute relative, elle est assez vite oubliée, elle ne fait pas grand bruit. Et surtout elle ne dépasse pas les frontières de l'Espagne. Mais deux ans plus tard, tout change quand le réalisateur Carlos Saura reprend la chanson au cœur de son film Crià Cuervos, on la retrouve aussi au générique de fin. Le film est un succès absolu. Il est nommé aux Césars, aux Golden Globes, il rafle le Grand Prix du Jury du Festival de Cannes et avec lui la voix de Jeanette est alors entendue de pays en pays. Le film sort un an après la mort de Franco et Carlos Saura explique ce processus de destruction. Il dit à l'époque que le pays est en train de vivre une période de démolition d'où surgira autre chose. Il prend pour analogie à l'image l'incompréhension qu'il peut y avoir parfois entre l'enfance et l'âge adulte. Et ça raisonne tout particulièrement avec les codes, les interdits de la période franquiste. Porque te vas devient l'étendard de l'ère nouvelle, de la future génération qui doit tout construire. Ça devient un hymne populaire qui porte en lui l'espoir de l'avenir. C'est pour la VF du film que Jeanette enregistre en français une nouvelle version. Porque te vas devient alors pourquoi tu vis ? et les paroles ont un sens très différent encore de la chanson d'amour originelle.

Alex Beaupain se demande "Pourquoi battait mon coeur ?"

« Pourquoi battait mon cœur ? » le titre et l'album d'Alex Beaupain paru en 2011. Et la réponse est, pour l'amour. On avait déjà pu le pressentir quelques années plus tôt quand il avait signé la BO du film « Chansons d'amour » de Christophe Honoré. Ici encore c'est le sentiment qui prime et qui s'allonge sur tout l'album. Mais l'amour chez Beaupain se raconte presque par sa fin. Quand l'histoire commence il est déjà consommé ou consumé. Ou en passe d'être. On attaque par le point de rupture. Pas de place à la rencontre, aux premiers émois. Tout est déjà disloqué, fichu, enfui. Restent le doute, les regrets, les pourquoi. Il y a une forme de cruauté dans cet amour déjà vécu. Il y manque la lumière, les espoirs du début. En fait, en lieu et place de l'amour Beaupain s'attache plutôt à son pouvoir destructeur et aux dommages collatéraux qu'il engendre. Si ce soir on navigue dans l'univers du doute en mélodie, j'ai envie de dire qu'avec Alex Beaupain il est complètement exclu. L'histoire d'amour terminera mal c'est pas un doute c’est une certitude. Et paradoxalement même si tout l'album est emprunt de mélancolie, qui est un sentiment absolument caractéristique d'Alex Beaupain, Et bien les boucles électro, le piano lancinant qui se répète, le rythme qui s'accélère et s'accélère apporterait presque un essoufflement salvateur d'où pourrait naître une certaine forme de joie et en tout cas, de beauté.

"Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi ?" se questionne Antoine.

1966, Antoine et ses Elucubrations. C'est son premier album et aussi son premier succès. Pour le contexte on est en pleine période Yéyé et quand Antoine débarque il met un peu un coup de pied dans la fourmilière. La jeunesse qu'il incarne est moins insouciante, plus militante, contestataire. Il porte l'habit d'une génération qui devient insolente, qui ne se contente plus de chanter les copains et la sortie d'école. Peut-être même Antoine est-il aux balbutiements de ce qui deviendra mai 68. La même année cet élève ingénieur de Centrale Paris ressort de l'école diplôme en poche. Alors si Johnny Hallyday écrit sur lui cheveux longs et idées courtes son CV seul peut défendre les aptitudes de son cerveau. D'ailleurs au détour d'une interview un journaliste lui demande si malgré son diplôme d'ingénieur il n'y a pas dans le monde de la chanson des gens tout aussi intelligents que lui, sinon plus. Ce à quoi Antoine répond « Plus, je ne crois pas. Autant, sans aucun doute, Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Quant à Johnny Hallyday, c'est un garçon que j'adore… mais essayez donc de discuter deux heures avec lui ! »

Les élucubrations d'Antoine l'installeront durablement dans l'esprit du public comme un personnage libertaire et hédoniste.

