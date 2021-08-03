De Baudelaire à Rimbaud en passant par Aragon, embarquez sur notre arche poétique pour un déluge d'alexandrins et de rimes riches en émotions.

Programmation musicale

  • GAINSBOURG - LE SERPENT QUI DANSE 
  • LUV RESVAL - TOUT S'EN VA
  • HOUELLEBECQ  - PRESENCE HUMAINE
  • BONNIE BANANE - CHA CHA CHA
  • CAMILLE - JE NE MÂCHE PAS MES MOTS
  • FRANCOIZ BREUT - DERIVES URBAINES DANS LA VILLE CANNIBALE
  • MC SOLAAR - CAROLINE
  • FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAIN  - REVU
  • BRIGITTE FONTAINE - IL PLEUT 
  • THE LIMINIANAS - SAUL
  • LEO FERRE - TU N'EN REVIENDRAS PAS 
  • BENJAMIN BIOLAY - SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER 
L'équipe
Thèmes associés
(Ré)écouter Paroles paroles
Voir plus
La Famille en chansons : 13ème volet de "Paroles Paroles"
"Paroles Paroles" vous conduit vers la lumière... celle de la musique que l'on aime
Paroles paroles vous guide ce soir en plein cœur de la nuit...