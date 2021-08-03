De Baudelaire à Rimbaud en passant par Aragon, embarquez sur notre arche poétique pour un déluge d'alexandrins et de rimes riches en émotions.
Programmation musicale
- GAINSBOURG - LE SERPENT QUI DANSE
- LUV RESVAL - TOUT S'EN VA
- HOUELLEBECQ - PRESENCE HUMAINE
- BONNIE BANANE - CHA CHA CHA
- CAMILLE - JE NE MÂCHE PAS MES MOTS
- FRANCOIZ BREUT - DERIVES URBAINES DANS LA VILLE CANNIBALE
- MC SOLAAR - CAROLINE
- FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAIN - REVU
- BRIGITTE FONTAINE - IL PLEUT
- THE LIMINIANAS - SAUL
- LEO FERRE - TU N'EN REVIENDRAS PAS
- BENJAMIN BIOLAY - SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER