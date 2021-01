Approche, approche, voilà le programme, que tu sois un homme ou une femme, t’es sorti du ventre de ta mère, ça a piqué, t’as touché terre. Les premiers jours, t’es rétamé, tu passes tes journées allongé. Tu pleures, tu cries, quand tu as faim, et c’est drôle, c’est déjà demain.

Grand Corps Malade © Getty

Demain, t’es prêt, tu tends ta main, ta bouche, tes pieds, tu te tords et puis tu t’assieds : le monde tu voudrais l’embrasser. Et puis tu marches, et puis tu cours, ce monde tu vas le dévorer. Tu grandis, te crois tout-puissant, t’es plus un bébé, t’as des dents. Un jour tu crois que tu peux voler, le soleil tu vas le toucher, l’appel du large, tu t’es lancé. Ton envie, ta folie, l’audace, te tourne la tête, et tu dépasses tes peurs qui déjà n’en sont plus, salut les gens, le monde, salut. Sauf que ce que t’avais pas prévu, c’est que t’étais pas un oiseau… T’avais pas d’ailes, ouais, c’est ballot… Tu resteras sur le carreau.

C’est ce qu’avaient dit les médecins, ta mère en pleurs, tenaient sa main. C’est un miracle, s’il reste en vie, faudrait pas en demander trop ; regardez le, votre petit, il respire, ça, c’est un cadeau. Alors elle l’a récupéré, la mère son enfant cabossé. A ramassé, ses mille morceaux, ensemble ils les ont recollés. Quand il dormait, ou qu’il flanchait, à l’oreille la mère répétait : t’es fort, t’es beau, super héros, t’es pas l’genre à vivre sur le dos.

Je te jure tu t’lèveras mon bonhomme, tu marcheras, toi, t’es mon môme. J’te promets tu r’prendras ta route, quoique tu morfles, quoiqu’il t’en coûte. Tu t’en es un peu écarté, un petit looping, tu l’as quittée, promis tu vas la retrouver. Plus tard, bientôt, ça t’arrivera, pour toi les autoroutes cinq voies. Et c’est même pas que tu vas foncer, tu flotteras au dessus de la mêlée. Vers le Zénith, vers l’Olympia, la terre est à des gens comme toi. Ceux qui sont nés, mais nés deux fois. Tu ne le sais peut-être pas, ce monde est meilleur grâce à toi