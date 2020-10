Petra de Sutter, "première femme trans à entrer dans un gouvernement européen" en devenant vice première-ministre de Belgique, montre l'avance de ce pays dans un monde où l'ONU s'engage fébrilement dans l'égalité femme-homme tandis que Chadwick Boseman donnait l'exemple sans s'en vanter.

Petra de Sutter © AFP / HATIM KAGHAT / BELGA MAG / Belga

Elle s’appelle Petra de Sutter. Elle est flamande, elle a 57 ans, elle est gynécologue, spécialiste de la fertilité, internationalement reconnue… Une notoriété qu’elle met au service des causes qu’elle défend - écolo, principalement… Comme telle, elle est également devenue sénatrice, puis eurodéputée, et vient d’entrer au gouvernement. Vice première ministre elle prêtait serment dimanche.

Un peu émue, Petra de Sutter… Peut-être parce que ces images vont être largement commentées, bien au delà des frontières belges, et qu’elle le sait… Oui car Petra De Sutter est aussi, voire avant tout, si l’on en croit la presse : « la première femme trans à entrer dans un gouvernement européen ». Elle trouve la formule un brin réductrice, elle aimerait qu’on parle d’elle plus pour ce qu’elle fait que ce qu’elle est… Mais elle n’ignore pas que dans 13 pays au monde aujourd’hui, comme le disent les tous derniers rapports sur le sujet, la transidentité est toujours considérée comme un crime. « Si mon parcours peut aider à combattre les discriminations anti-LGBT, je veux bien jouer le rôle d’exemple. Mais je suis aussi contente de voir que dans mon pays, mon parcours personnel n’est même pas un sujet ». Et de fait, pas un mot, ou presque, dans les journaux nationaux sur sa transidentité. On est en Belgique, pays doté d’un gouvernement où les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, parité stricte et strictement normale, et où en 2011 déjà, Elio Di Rupo était le tout premier chef de gouvernement européen ouvertement homosexuel. Face à quoi nous… Ah ben si, on a la toute première femme trans élue maire de France… Marie Cau, en juin dernier… A Tilloy-lez-Marchiennes, très exactement… Petit village du nord, de 518 habitants… On dit quoi : bon début ?

Une bonne nouvelle sur le papier. Réunis à l’ONU, 170 pays ont promis de faire davantage pour l’égalité femmes hommes et contre les violences faites aux femmes… Très concrètement, la Chine s’est même engagée à verser 10 millions de dollars supplémentaires, d’ici 5 ans à l’agence ONU Femmes. Oui, la Chine, ce même pays où manquent à l’appel plusieurs millions de petites filles et de femmes, à cause, entre autres des avortements sélectifs… Ce que les Etats-Unis n’ont pas manqué de faire remarquer lors de ce sommet onusien… Les Etats Unis, ce même pays où l’accès à l’avortement est de plus en plus difficile, voire quasi impossible dans certains états. Ce que d’autres Etats membres de l’ONU n’ont pas manqué aussi de faire remarquer. Bref, bonne ambiance, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons et où les femmes sont toujours en première ligne… Des violences conjugales qui explosent, une précarité économique qui se creuse, on le sait et l’ONU le rappelle : l’impact du COVID est plus encore plus lourd pour cette moitié de l’humanité … Et pourtant, dans le monde, à ce jour, seul 1 pays sur 8 a pris des mesures spécifiques pour protéger les femmes face à la pandémie. 1 sur 8. Donc en fait on va dire : c’est cool, vraiment, merci, mais faudrait p’être voir à pas nous prendre pour des jambons ?

Lui il ne l'a pas dit mais il l'a fait. Vous savez comment je suis, je peux avoir tendance à voir le mal partout. MAL. Mais vous savez aussi comment on est tous : on peut tous avoir tendance à sanctifier des crétins une fois morts. Bien. Donc quand l’acteur américain Chadwick Boseman est mort d’un cancer, il y a un mois, quand on va vu la pluie d’hommages déferler dans les médias, ou sur les réseaux sociaux, j’ai un petit peu trouvé ça louche. J’étais surtout complètement cruche. C’est l’actrice Sienna Miller qui l’a révélé cette semaine dans la presse. Ils devaient se donner la réplique, elle avait demandé un salaire que le studio lui refusait… Chadwick lui a donné la moitié du sien. « Tu dois être payée à la hauteur de ce que tu vaux. ». Point. Et là on dit prenez en de la graine.