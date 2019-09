A l'ère où les séries sont sur tous nos écrans, existe-t-il vraiment des séries féministes ? Petit tour de nos écrans d'"Alerte à Malibu" à "Girls" en passant par "Killing Eve"...

Jodie Comer dans "Killing Eve" © Robert Viglasky/BBCAmerica

C’est l’histoire d’une trentenaire, elle est blonde, blanche et bouclée. Et ses copines sont délurées. Elles sont belles et bien habillées, New Yorkaises, elles nous font rêver. Elles ont des jouets qui font vibrer. Ça parle de sexe, ça fait du sexe, un grain de folie in the City…Oui mais un jour, ça, c’est fini. Carrie et puis ses trois amies, se marièrent, eurent beaucoup d’enfants. Le godemiché est au placard, en souvenir de leur vie d’avant. Tant pis pour leurs anciens rencards : ouf ! Elles sont rentrées dans le rang.

Six ans plus tard, banlieue huppée, clôtures en bois et lourds secrets. Et c’est alors une autre histoire qu’on va pouvoir se raconter…

C’est l’histoire d’une femme, de son homme, elle s’appelle Eve, lui c’est Adam, c’est l’histoire d’une pomme, elle sourit et elle croque dedans. Ah non, pardon, elle va croquer. Mutine, provoc, je crois qu’elle se moque, femme au foyer désespérée, Desperate Housewives, en anglais. Le mythe elle te l’a retourné, et désossé, et démembré. Et maintenant elle te bouffe l’écran. Y a plus de serpent… Quant à Adam ? Il s’est gaufré, il a chuté. Pas besoin d’une femme pour le pousser. Seul comme un grand, il s’est tôlé… Le coup d’après ? Elles l’ont tué…

Direction les séries avec Sex and the city, Desperate Housewives, Big little lies, Unbelievable...

Avec :

* Iris Brey, universitaire, critique et autrice de Sex and the series publié aux Editions de l'Olivier le 31 Octobre 2018, dont on attend le nouvel essai « Sous nos yeux » à propos du Female gaze à paraître en février aux Editions de l’Olivier

* Olivier Joyard, critique de séries aux Inrocks et réalisateur de documentaires dont Binge Mania, un documentaire pour Canal +, sur la pratique du Binge Watching, dispo sur MyCanal jusqu’en Avril 2021

Comme tous les vendredis en deuxième partie, place à l’actualité du genre et des sexualités. Pour en débattre, nous serons avec nos observateurs du jour :

Isabelle Motrot, directrice de la rédaction du magazine mensuel Causette, dont le prochain numéro d'Octobre sera en kiosque dès le Mercredi 25 Septembre.

Elliot Lepers, directeur exécutif de l’ONG ~ le mouvement, qui rassemble plus de 130 000 membres pour mener des actions de mobilisation citoyenne en ligne et hors ligne pour la justice sociale, l’égalité, l’écologie et l’anti-racisme, aujourd'hui coorganisateurs des grandes marches pour le climat et la justice sociale.

Cette semaine zoom sur le Matrimoine, ces journées du Patrimoine version féministe, où des associations mènent depuis quelques années un travail de mise en lumière sur ces femmes qui ont marqué nos cultures, notre histoire. Mais aussi de la grande grève en faveur du climat lancé par Greta Thunberg.