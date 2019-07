En 1991, Catherine Destivelle se fixe comme objectif d'être la première femme à ouvrir une nouvelle voie sur la face ouest des Drus, dans le Massif du Mont-Blanc. Commence alors l'ascension d'une des parois les plus difficiles des Alpes, pendant dix jours et sur 800 mètres de hauteur.

Catherine Destivelle :

On aimerait bien aller vite, mais quand c'est difficile on ne peut pas. Je me souviens : un jour, je n'ai avancé que de trente mètres !