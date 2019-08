Pompier professionnel à Brest, Laurent Marie est passionné de plongée sous-marine en apnée. En 2014, en compagnie de deux autres « apnéistes » de haut niveau, il monte une expédition sur les rives de la péninsule Antarctique pour nager avec les grands mammifères marins de l’océan austral.

Nager avec les baleines © Getty / Brook Peterson/Stocktrek Images

Plongeur en apnée et passionné de nature, Laurent Marie, pompier brestois, a vécu avec six compagnons 17 jours sur un voilier au coeur de l'Antarctique. Leur objectif : plonger en apnée et s'approcher au plus près des mammifères marins qui peuplent le pôle Sud.

Laurent Marie :

Je ne pensais pas qu'un décor comme celui-là pouvait exister

"On arrive dans la Baie de Melchior dans un environnement incroyable avec des icebergs énormes, et des montagnes. C'est cette fusion de la mer et de la glace qui est éblouissante et incroyable. A notre arrivée en Antarctique, on sillonne avec notre voilier, et si on voit un animal et si on pense que l'immersion est possible, on se met à l'eau. La température extrême entre -1,8° et -2°, divise nos apnées par deux."

Une rencontre avec un phoque léopard

"On a approché le phoque léopard, l'un des grands prédateurs de l'Antarctique. Les femelles peuvent peser jusqu'à 600kg. Elle est capable de manger une vingtaine de manchots par jour. Quand le phoque léopard s'approche de moi pour la première fois, il s'interroge : est-ce une proie ? Un prédateur ? On s'est regardé dans les yeux. C'est un moment suspendu hors du temps au milieu du monde sauvage"