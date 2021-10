Star des réseaux sociaux depuis qu'il a renoncé à devenir avocat, Noholito dit qu'il a depuis longtemps "lâché la rampe". Il publie son premier livre, "28 ans d'angoisse", dans lequel il révèle une part méconnue et inattendue de sa personnalité.

Il a plus de 4,1 millions d'abonné·e·s sur TikTok, plus d'un million sur Instagram et presque autant sur sa chaîne YouTube. Sur les réseaux sociaux où il est désopilant, James, 28 ans en 2021, se fait appeler Noholito. Il s'est fait connaître en partageant, avec un lexique et des expressions qui semblent lui être propres, des moments de son intimité, sans filtre et, souvent, « sans dignité », comme il aime à le rappeler. Promenades de sa chienne, Pamela, un bouledogue français « qui rote et qui pète », moments de complicité et fous rires avec sa mère, essayages de costumes et de déguisements, Noholito partage tout. Y compris les fragilités de sa santé mentale, son anxiété et ses crises d'angoisse. C'est d'ailleurs cet aspect de sa vie qu'il raconte dans son premier livre : 28 ans d'angoisse - Parce qu'il est possible de vivre avec !, paru aux éditions First.

Profond et léger

Dans son livre, Noholito donne des conseils pour les personnes sujettes aux crises d’angoisse, bien qu'il annonce en préambule que l’on n’y trouvera pas de solution miracle pour les vaincre ou s’en débarrasser. Il précise toutefois : « En revanche, tu trouveras peut-être un élément de réponse pour les accepter et vivre avec. » L'objectif du jeune influenceur à l'accent du Sud : dire aux autres qu’ils et elles ne sont pas seul·e·s, que rien n’est grave, qu’il les comprend. Qu’ils et elles peuvent devenir leur propre allié·e.

Un fossé semble séparer le sujet de 28 ans d'angoisse, celui de la santé mentale, et l’image que Noholito offre sur ses réseaux et dans son travail de créateur de contenu, celle d'un jeune homme très à l'aise, très drôle, maniant l'autodérision et le comique de situation avec brio. La forme du livre, avec de nombreuses digressions et annotations, dessins, gribouillis et commentaires, vient faire le lien entre la profondeur du jeune homme et la fantaisie à laquelle son public est en droit de s'attendre.

Et l'amour dans tout ça ?

Sans entrer dans les détails, Noholito raconte ses histoires d'amour ratées avec les garçons. Se définissant comme un dépendant affectif, il « collectionne les connards ( j’en ai plus que des cartes Pokémon) » et confie qu’il pourrait entièrement consacrer un deuxième livre à ses échecs amoureux.

J’ai la ferme intention de faire un livre dédié aux hommes de mon existence. Histoire de les remercier de m’avoir complètement fait perdre confiance en moi.

Qu'à cela ne tienne, son objectif, aujourd’hui, est d’apprendre à s’aimer lui-même, avant de chercher à être aimé de quelqu’un d’autre. L'influenceur souhaite regagner la confiance et l’estime qu’il a pour lui-même et œuvre à se persuader que ce sont les garçons qui sont passés à côté de lui qui devraient s’en mordre les doigts.

Dans la seconde partie de l'émission

Au cœur des digressions et des improvisations en roue libre d'Alex Vizorek et Tanguy Pastureau, cette semaine, on peut croiser et entendre, piochés dans la presse et l'actualité : une passion pour Center Parks qui ne se tarit pas, des extraits sélectionnés du nouveau roman de Marlène Schiappa, des pronostics vrais ou faux sur le match de football France-Belgique, les amours secrètes de François Mitterrand et beaucoup (trop ?) de considérations sur le transit intestinal et les selles.

Le premier livre de Noholito, 28 ans d'angoisse - Parce qu'il est possible de vivre avec !, a paru aux éditions First.

