Aux côtés de la "Meufia", la communauté qu'elle a fédérée sur Instagram, Claire Suco, derrière le compte Instagram et la marque Meuf Paris, s'attèle à faire tomber le patriarcat avec le sourire. Rencontre avec une actrice du féminisme contemporain.

Claire Suco est la fondatrice du compte Instagram et de la marque Meuf Paris © Radio France / France Inter

Entrepreneuse, fondatrice de la maison et la marque Meuf Paris, cheffe de file de la "Meufia", une communauté féministe sur Instagram, Claire Suco est la jeune femme à l'origine du compte @MeufParis. La maison de mode engagée qu’elle a créée propose des sous-vêtements menstruels et des vêtements éthiques fabriqués en France, avec des messages à caractère féministe.

Claire Suco n'arrête pas là son combat contre le patriarcat. Elle publie en effet son premier livre, paru ce 29 septembre 2021 aux éditions Larousse : Meuf - Se libérer des injonctions et écrire sa propre histoire.

En créant Meuf, j’avais envie de redéfinir le mot « femme » parce que j’étais frustrée de toutes ces cases qu’il « fallait » cocher pour devenir la femme parfaite : être belle en toutes circonstances sans en faire trop, ne pas trop parler mais ne pas trop se taire, faire des études sans être trop intelligente non plus, être confiante mais pas arrogante, etc. J’ai voulu prendre le contre-pied de toutes ces injonctions.

Le livre de chevet de la "Meufia"

Le livre de Claire Suco, Meuf, s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir sur le féminisme d'aujourd'hui, pour que cesse la domination masculine. Manuel d’empowerment (que l'on pourrait traduire en français par « empouvoirement », processus par lequel on redonne du pouvoir et de l'estime aux laissé·e·s pour compte et aux dominé·e·s) pour les femmes, petit traité de pédagogie féministe (somme toute assez radical), Meuf est étayé de l'histoire personnelle de cette trentenaire cheffe d'entreprise, de chiffres et de références précis, ainsi que de témoignages de femmes de sa communauté, la "Meufia" (et de quelques hommes aussi, mais bien moins nombreux).

Claire Suco, à l'instar de ce qu'on peut voir sur le compte Instagram Meuf Paris, y définit assez clairement les notions de patriarcat, de consentement, de culture du viol, de charge sexuelle, de male gaze, d'injonctions, de grossophobie, de body positive, de period positive, mais aussi le syndrome de l’imposteur ou encore le plafond de verre. Avec l'humour et le sourire comme arme de poing, elle y donne des conseils concrets, des numéros utiles, des conduites à tenir, des guides pratiques.

À bas le patriarcat... et les tabous !

Pour Claire Suco, et c'est aussi l'éthique de Meuf Paris, il faut faire tomber les tabous liés aux questions féminines et féministes. Aussi la jeune femme n'hésite pas à prôner une libération de la parole sur des questions intimes comme le viol, la sexualité, la masturbation ou encore les règles. Sa marque propose en effet des sous-vêtements menstruels, qui visent à remplacer les dispositifs hygiéniques jetables. Cela s'accompagne d'une dédramatisation plus générale de la question des règles pour une meilleure compréhension (et donc une meilleure acceptation) du cycle menstruel. On parle alors de mouvement period positive, voire de "Happy Period", de règles joyeuses.

Dans la seconde partie de l'émission

Dans la revue de presse et le top de l'actu de Tanguy Pastureau et Alex Vizorek on retrouve cette semaine, en vrac et sans réelle cohérence : Sylvie Vartan, la blanquette de veau, la passion des vacances à Center Parcs, les chaussures de Xavier Bertrand, et la citation de la semaine, tirée d'un livre d'Éric Zemmour :

Les femmes devraient remercier les hommes de les tromper avec une pétasse.

