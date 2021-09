Ben HPTS est Youtubeur, spécialiste de la saga Harry Potter. Avec Tanguy et Alex, il raconte son parcours de jeune entrepreneur, sa passion pour l'univers magique des petits sorciers et partage ses conseils pour survivre à l'adolescence.

Ben HPTS, vidéaste et entrepreneur, était l'invité de Pastek, sur Twitch et France Inter © Radio France / France Inter

Pastek... Kézako ?

Une fois par semaine, les humoristes Tanguy Pastureau et Alex Vizorek vous donnent rendez-vous pour un direct sur la chaîne Twitch de France Inter. L'interactivité, l'actualité, l'improvisation et la bonne humeur sont au programme de presque deux heures en roue libre, en compagnie d'un·e invité·e, célébrité des réseaux sociaux et des cultures numériques.

Génération 2000

L'invité de cette semaine se fait appeler Ben HPTS, pour « Harry Potter tout simplement » et il n'en dira pas plus sur son état civil. Né en 2000, il est le Youtubeur français spécialiste d'Harry Potter : sa chaîne, qui porte son nom, totalise, en septembre 2021, plus de 153 000 abonnés. Quand on cherche à savoir si le terme de "Youtubeur" lui convient, Ben HPTS répond qu'il est plus globalement créateur de contenu en ligne et rappelle également qu'il est un entrepreneur.

Car s'il est présent sur YouTube depuis l'âge de 12 ans (il publie sa première vidéo en juin 2013), il propose depuis du contenu sur Instagram, TikTok, Snapchat et Twitter. Il a tenté l'expérience Twitch, mais, contrairement à Tanguy Pastureau et Alex Vizorek, n'a pas encore véritablement donné suite.

De YouTube aux librairies

Ben HPTS est ambitieux et ne s'en cache pas, c'est sans doute là son côté Serpentard. En 2020, il crée “La Box sur demande”, une boutique en ligne Harry Potter qui propose de la papeterie, des vêtements et, surtout, un concept de box de produits dérivés Harry Potter ou inspirés des univers fantastiques et de la magie. Tout cela ne s'arrête pas là : à tout juste 20 ans, ce 22 septembre 2021, il publie son premier livre, Guide de survie magique – Traverser l’adolescence grâce aux pouvoirs d’une saga symbolique, aux éditions Larousse.

Ben a de la répartie, de l’humour et de la fantaisie ; aussi, il a accepté de se prêter au(x) jeu(x) foutraque(s) et décalé(s) de la Pastek, avec Tanguy, Alex et Lulu, pour parler de sa passion, de son parcours particulier, de son adolescence, de son actualité et des actualités. Avec une mise en garde toutefois pour les deux humoristes qui sont parfois au bord du dérapage : comme beaucoup de gens de son âge, qui, par surcroît, ont une image numérique à surveiller, Ben HPTS plaisante sur beaucoup de sujets, mais pas sur tous...

Dans la seconde partie de l'émission

Dans la revue de presse et le top de l'actu de Tanguy Pastureau et Alex Vizorek se croisent au débotté : le look de plage d'Éric Zemmour, le classement par spécialité des meilleurs hôpitaux de France, un dossier spécial gazons dans L'Ami des jardins et, surtout, la citation improbable de Philosophie Magazine :

Le monde dans lequel vous n'êtes pas venu chez moi ressemble davantage à celui dans lequel nous sommes qu'à celui où vous êtes un œuf poché.

Retrouvez Pastek toutes les semaines en direct sur Twitch !

La programmation musicale du jour

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]