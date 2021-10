L'imaginaire fantastique est-il cantonné aux livres ou peut-il se tailler la part du lion sur YouTube et les réseaux sociaux ? À cette question, l'autrice et vidéaste Emy Ltr a choisi de ne pas répondre : elle conquiert les uns comme les autres.

L'autrice et vidéaste Emy Ltr est l'invitée de Pastek, sur Twitch et France Inter © Radio France / France Inter

Chaque semaine, Pastek, sur Twitch et sur France Inter, se propose d'être le point de rencontre entre la radio, média traditionnel s'il en est, et l'univers des réseaux sociaux. Au cours d'un live Twitch qui se tient le jeudi de 13 heures à 15 heures (à suivre sur la chaîne Twitch de France Inter), Tanguy Pastureau et Alex Vizorek décortiquent l'actualité en compagnie d'une célébrité des mondes connectés et des cultures numériques. La crème de la crème de ces deux heures en roue libre et en bonne compagnie est ensuite proposée à l'antenne de France Inter et en podcast le samedi.

"If U seek Emy"

De son vrai nom Emy Letertre, Emy Ltr, 30 ans, est tout à la fois cheffe d'entreprise, vidéaste, réalisatrice, actrice, autrice et chanteuse. Elle s’est fait connaître sur YouTube où elle a aujourd’hui 1,65 millions d’abonné.e.s, mais est également très présente sur Instagram, Twitter et sur TikTok. Emy Ltr n'a pas encore investi Twitch, mais elle a accepté, pour France Inter, de se prêter au jeu de la Pastek.

Notamment parce qu'Emy Ltr a une actualité : en cet automne 2021, elle publie son deuxième livre, un recueil de contes et de nouvelles fantastiques : Les Histoires extraordinaires d'Emy Ltr a paru aux éditions Flammarion. Le livre compile 15 contes fantastiques dont les protagonistes sont divers et variés : un serrurier, une adolescente devenue guerrière, une sorcière gentille, puis méchante, puis de nouveau gentille (on retrouve ici la jurisprudence Karaba), mais aussi des chaussettes dépareillées, des animaux éclopés, une cheffe d’entreprise et même un robot-aspirateur. Naviguant avec passion, humour et aventure entre des univers fantastiques, réalistes ou simplement loufoques, Emy Ltr laisse apercevoir dans ses histoires, le portrait en creux de leur autrice : une jeune femme de son époque. Avec ces Histoires extraordinaires, on est loin des stéréotypes genrés des contes de fées habituels. Chez elle, les femmes ont des sabres et les petites filles choisissent leur destin. Chez elle, pour ne rien vous cacher, on est au XXIe siècle.

Une passion nommée fiction

Emy Ltr s’est d'abord fait connaître comme une YouTubeuse « classique » avec des vidéos dans lesquelles elle parlait d’elle, des tutoriels de maquillage (bien souvent des maquillages de "cosplay", c'est-à-dire du maquillage de costume, d'effets spéciaux, d'horreur ou fantastiques), des sketchs face caméra, mais, petit à petit, son créneau est devenu celui de la fiction. Son succès a été rapide et lui a donné la légitimité de se lancer dans l'écriture, la coréalisation puis la réalisation de courts et de moyens métrages dans lesquels elle joue.

Pour Emy, il est temps d'arrêter de dénigrer les productions et les auteur·rice·s qui paraissent "uniquement" en ligne. La jeune femme reçoit le soutien du CNC et ses projets n'ont finalement rien à envier, en termes de réalisation, de scénario, d'effets spéciaux ou même de casting, aux "vrais films" de cinéma. Dans une interview accordée en 2018 au magazine en ligne AirOfMelty, Emy confiait ainsi :

Au fond, les réseaux sociaux, c'est un peu comme le cinéma. Parce qu'Insta, YouTube et compagnie, comme le cinéma, te vendent le même truc : du rêve.

Dans la seconde partie de l'émission

Tanguy Pastureau et Alex Vizorek ne reculent devant rien pour apporter un éclairage inédit sur l'actualité et la façon dont les journaux et magazines en parlent. Dans leur revue de presse, (bientôt) culte, on débusque ainsi, pêle-mêle : le test du slip enterré pour vérifier la vie et la biodiversité des sols, la passion de Michel Barnier pour les arbres, celle de Jean-Christophe Rufin pour les cailloux (« Le rapport charnel avec la roche est primordial pour moi », confesse l'Académicien dans Paris Match) et celle de Charlotte Gainsbourg pour les jeans, le cadeau d'anniversaire de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et, bien sûr, la une du supplément "Sortir" de Télérama sur laquelle Alex Vizorek semble adorer les hortensias.

Bonus : le magazine insolite de la semaine s'intitule Matou Chat.

Pour aller plus loin

Le nouveau livre d'Emy Ltr, Les Histoires extraordinaires d'Emy Ltr, a paru aux éditions Flammarion.

Suivre Emy Ltr sur ses réseaux :

Son dernier film en tant qu’autrice et le premier en tant que seule réalisatrice, PurpleMind, avec elle-même, Gad Elmaleh, Kev Adams ou encore Pascal Legitimus, est sorti sur les plates-formes à l'été 2021.

Emy Ltr est à l’affiche, en novembre 2021 sur Prime Video, de Flashback, film de Caroline Vigneaux avec, notamment, Suzanne Clément, Sylvie Testud et, de nouveau, Gad Elmaleh.

Agenda

Emy Ltr rencontre ses lecteurices et dédicace son livre :

le samedi 16 octobre à la librairie Decitre Lyon Bellecour, à Lyon

le mercredi 27 octobre à la Fnac Champs Élysées, à Paris

le samedi 30 octobre à la librairie Dialogues, à Brest

le samedi 6 novembre à la librairie Filigranes, à Bruxelles

le samedi 4 décembre à la librairie 47° Nord, à Mulhouse

