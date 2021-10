Il était temps ! Tanguy et Alex reçoivent enfin une star de Twitch dans le studio de Pastek. La journaliste et animatrice, habituée des chaînes les plus populaires, partage son expérience de ce média et sa passion pour les cultures asiatiques.

La journaliste et animatrice Marie Palot est l'invitée de Pastek sur Twitch et France Inter © Getty / Foc Kan

Journaliste et animatrice de télévision, Marie Palot est également présente sur YouTube (on peut notamment la voir invitée dans de nombreuses vidéos d'autres créateurs et créatrices de contenu) et sur Twitch, où elle est chroniqueuse et présentatrice de plusieurs émissions. Elle est principalement connue pour avoir présenté, de 2013 à 2019, l’émission quotidienne Le Nyûsu Show, sur J-One, chaîne de télévision française créée en 2013 et dédiée aux animes et à la culture asiatique.

Aujourd’hui, elle présente l’émission hebdomadaire Prime Time sur la chaîne Twitch de Prime Video (le mercredi soir), elle est présente dans Popcorn, le talk-show hebdomadaire de pop-culture, de cultures Web et d’actualité, présenté sur Twitch par Domingo (le mardi soir) et elle très présente dans les émissions de la chaîne Twitch LeStream, chaîne du groupe Webedia très regardée sur la plate-forme ; elle y présente notamment Let’s Go (une émission consacrée aux mobilités) et Manga Sûr (consacrée aux mangas)et participe au Lunch Play (une émission d’humeur et de libre-antenne à l’heure du déjeuner)...

Ses passions et son champ d’activité sont surtout les mangas, l’animation japonaise, la culture coréenne et les jeux vidéo.

Je me suis rendu compte très tôt que j’étais faite pour ce métier : pour parler aux gens, inspirer, peut-être, mais surtout être inspirée par les gens que je rencontre.

Dans la seconde partie de l'émission

Leur revue de presse deviendra peut-être culte, mythique. Alors Tanguy et Alex s'y donnent à cœur joie. Cette semaine, les faits d'actualité qui ont attiré leur attention sont les suivants : la sympathie de Jean-Marie Le Pen pour Éric Zemmour, la solitude d'Arnaud Montebourg, la nouvelle prétendue fille caché d'Albert de Monaco, la menace qui a pesé sur les testicules de Justin Bieber, les annonces immobilières du Point, les photos dénudées de Sophie Fontanel et la question insolite de la semaine :

Les fesses sont-elles les nouveaux seins ?

Bonus : le magazine insolite de la semaine s'intitule S, le magazine de Sophie Davant.

