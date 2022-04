Avant la sortie de son premier album, November Ultra est déjà une sensation des réseaux sociaux. Sur Instagram et TikTok, elle partage son quotidien, sa passion pour le yam's et pour ses grands-parents et ses chansons qui mettent du baume au cœur.

Le premier album de November Ultra, "Bedroom Walls", paraît chez Virgin Records le 8 avril 2022 © Pauline Darley

En novembre 2020, alors que la France connaît son deuxième confinement suite à la pandémie de Covid-19, November Ultra sort son titre "Soft & Tender". En quelques semaines, ce morceau, à la fois doux et tendre, comme son titre l'indique, touche un large public en mal de réconfort et laisse deviner ce que sera, près d'un an et demi plus tard, le premier album de la chanteuse franco-espagnole. Enormément suivie sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où son titre "Come Into My Arms" a par exemple été écouté, liké, partagé et repris des dizaines de milliers de fois, celle qui se fait également appeler Nova, a pu sans mal trouver un label pour l'accompagner dans la parution de ce premier disque : Bedroom Walls paraît chez Virgin Records le 8 avril 2022.

De la "bedroom pop", de la pop de chambre à coucher, voilà comment November Ultra définit sa musique : un style intime et réconfortant, dans lequel il est tentant de se lover, sa chambre étant le lieu de naissance de la plupart de ses compositions. Dans ses morceaux, Nova intègre des chants d'oiseaux, les grincements de son lit ou encore les ronronnements de son chat.

Doux et intime, ce premier album sonne comme une invitation dans le sanctuaire de son autrice-compositrice et interprète, cette chambre parisienne où il a été composé. Bedroom Walls, ce titre se veut un hommage à cet espace, orné des messages d’ami·es inscrits sur les murs, livres, objets et cadeaux qui pullulent dans tous les coins. C’est là que Nova s’est sentie assez libre pour s’exprimer sans filtre et sans fard, se montrer profondément sincère en évoquant ses émotions et expériences passées, tout en pensant à la personne qu’elle devenait en suivant le chemin initiatique qui la mène vers l’âge adulte.

Pour aller plus loin

🎤 Bedroom Walls, le premier album de November Ultra, paraît le 8 avril 2022 chez Virgin Records.

🕵️ Suivre November Ultra sur ses réseaux :

📅 November Ultra est en tournée jusqu'en août 2022 et joue notamment le 11 mai 2022 au Trianon, à Paris.

