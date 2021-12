Humoriste et vidéaste, Pierre Croce est présent sur YouTube depuis 2013. Il cumule plus de 730 vidéos, presque 3,8 millions d’abonné·es et a franchi le cap du milliard de vues cumulées. En 2021, il publie un livre de jeux à faire en soirée.

Le vidéaste Pierre Croce publie chez First un livre de jeux à faire en soirée © Laura Gilli

Pierre Croce poste sa première vidéo YouTube en 2013 pour faire de la publicité pour son spectacle. Humoriste, il défend sur scène un one-man-show basé sur l'utilisation compulsive de diaporamas PowerPoint. Très rapidement, cette première vidéo connaît un succès viral qui l'incite à se lancer plus sérieusement dans la vidéo. En 2017, pour autant, il disait encore : « Je me considère comme un humoriste qui fait des vidéos, davantage que comme un youtubeur qui fait de la scène. » Quatre ans plus tard, le virage est consommé : Pierre Croce travaille quasiment exclusivement sur les réseaux sociaux. Il est devenu directeur artistique de « Maison Grise », une agence de création de contenus en ligne qu'il a cofondé. Cette entreprise, qu'il considère comme « une écurie », ou « un label », de youtubeurs et youtubeuses, gère la carrière de six talents, dont il fait partie, et deux chaînes collectives. On lui doit notamment les débuts sur YouTube de la jeune Camille LV. Maison Grise emploie près de 20 salariés.

Le pouvoir de la bande de potes

Les vidéos de Pierre Croce mettent en scène, en majorité, des jeux et des défis. Il invite à y participer des membres de sa communauté en ligne, mais aussi, le plus souvent, ses fidèles ami·es, avec lesquel·les il travaille. L'esprit "bande de potes" est au rendez-vous, avec l'humour et le grand n'importe quoi qui l'accompagnent souvent. Année après année, les vidéos se diversifient, se professionnalisent et, pourtant, deviennent de plus en plus loufoques. Parmi ses plus gros succès sur YouTube, on peut ainsi remarquer : "Nuit d’hôtel à 2000 € vs. Nuit d’hôtel à 38 €", "Cache-cache dans un magasin d'ameublement", "Mario Kart Ballons en vrai dans une usine" ou encore "Puissance 4 Géant du haut d'un viaduc (45 mètres)".

Avec la publication de son premier livre, 40 jeux à faire en soirée, Pierre Croce ajoute une nouvelle corde à son arc et devient concepteur de jeux. Prudent, le vidéaste rappelle que, bien qu'il s'agisse de jeux à boire, il s'est bien gardé de faire la moindre suggestion quant aux boissons à sélectionner et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Je parle pas d'alcool dans le livre.

Pour aller plus loin

📖 Le livre de Pierre Croce, 40 jeux à faire en soirée, a paru aux éditions First.

🕵️ Suivre Pierre Croce sur ses réseaux :

Dans la seconde partie de l'émission

Qui dit Pastek dit revue de presse. Chaque semaine, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek débusquent les actualités les plus croustillantes des derniers jours dans toute la presse francophone de qualité. En plus de la révélation pendant leur live Twitch, des résultats du premier tout de la primaire des Républicains, leur radar ont été chatouillés ce jeudi par : les jeux très problématiques de Patrick Poivre d'Arvor et Nicolas Hulot révélés dans Paris Match, le couple Ménard au sommet de Béziers, la grosse douche froide d'Emmanuel Macron à l'Élysée dans les pages de Public, Gala qui raconte la passion de François Mitterrand, 22 ans, pour Catherine Langeais, la future paternité d'Éric Zemmour dans Closer, un dossier spécial du Soir Mag consacré au bonheur des Belges et aux raisons de celui-ci, les couples légitimes pour lesquels tout va bien dans les pages de Voici, l'histoire incroyable, au Japon, d'un procès entre un conducteur de train et son employeur, racontée dans L'Express, ou encore, dans L'Obs, un fantastique sondage dédié... à l'intérêt des sondages.

En bonus : Alex et Tanguy proposent une analyse comparée du Journal d'Inès, un hors-série du magazine Elle dédié à Inès de la Fressange.

