Anaïs Garestier, dite Modiie, est streameuse et vulgarisatrice en sciences sociales. Diplômée en science politique et férue de jeux vidéo, elle utilise Twitch pour raconter et décrypter la sociologie et les dessous de l'industrie vidéoludique.

Anaïs Garestier, dite Modiie, est streameuse sur Twitch et vulgarise les sciences sociales et la sociologie politique sur les réseaux sociaux © / Red Fanny

Tanguy Pastureau et Alex Vizorek attaquent en ce mois de juin la dernière ligne droite de la première saison de Pastek, l'émission hybride, fabriquée sur Twitch en semaine et diffusée à la radio le week-end, qu'ils proposent aux auditeurices et aux viewers depuis septembre 2021. Dans l'émission enregistrée en direct sur la chaîne Twitch de France Inter le vendredi 3 juin à 13 heures, les deux humoristes étaient accompagnés de Morgane, social media manager et modératrice, pour les trois séquences rituelles de ce rendez-vous hebdomadaire : le top de l'actu, l'invité·e de la semaine et la revue de presse. Pour l'occasion, l'émission a bénéficié d'une mise en avant sur la page d'accueil de la plate-forme de streaming : plus de 4000 personnes en moyenne étaient ainsi réunies dans le chat en direct pour écouter pendant près de deux heures leurs improvisations déjantées autour de l'actualité et rencontrer la streameuse et vidéaste Modiie.

Modiie, l'invitée de la semaine

Le patin à roulettes, la sociologie ou le jeu vidéo... il y a plusieurs portes d'entrée pour arriver sur la chaîne Twitch ou l'un des réseaux sociaux de Modiie. Twitch en tête, donc, mais aussi Twitter, Instagram, Facebook, YouTube et même sur un blog de vulgarisation, la Lyonnaise de 26 ans est partout. Sur chacune de ces plates-formes, Modiie s'efforce de mêler ses passions pour le jeu vidéo, les cultures numériques et les sciences sociales. Un cocktail étonnant, mais maîtrisé depuis presque 10 ans.

Anaïs Garestier (c'est son nom à la ville) a commencé à streamer sur Twitch dès 2013. À l'origine, elle souhaitait utiliser la plate-forme et son hobby vidéoludique pour combattre sa peur de parler en public. C'est en 2016, alors qu'elle est en Master de science politique à l'Université Lumière Lyon II et que ses travaux de recherche portent sur les façons de faire d’Internet son métier, qu'elle a l'idée, pour se donner un coup de pouce dans l'apprentissage et la mémorisation de ses cours universitaires, de faire un live "lecture et révisions". Le succès est au rendez-vous. C’est donc en parallèle de ses études, puis de ses activités d'enseignante à la fac, que Modiie décide de se lancer dans la vulgarisation des sciences sociales sur Internet.

Quelques années plus tard, Modiie a (peut-être provisoirement) arrêté l'enseignement supérieur et la recherche pour se consacrer exclusivement à ses activités de créatrice de contenu sur Internet. Ses abonné.es sur Twitch, ses subs, et ses partenariats constituent sa source de revenus principale. Elle a pourtant à cœur de ne partager que du contenu gratuit. L’idée est, pour elle, de rester le plus accessible possible, qu’importent les moyens des gens.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Recul socio-politique sur Twitch

Sur Twitch, le nerf de la guerre, c’est le jeu vidéo. C’est donc par le jeu vidéo que Modiie est arrivée sur la plate-forme et qu'elle a commencé à streamer (comme la plupart des utilisateurices de la plate-forme à part l'équipe de Pastek, finalement) et c’est ce qu’elle y fait encore la plupart du temps. Mais ce qui fait sa spécificité à elle, c’est qu’elle ne fait pas que du "Let’s play", entendez du divertissement pur, consistant "simplement" à jouer aux jeux vidéo en échangeant avec le chat à propos de la partie qui est en train de se dérouler. Modiie essaie toujours de donner, en effet, une dimension socio-politique à ses streams, même quand elle ne fait "que" jouer. La jeune femme peut apporter un regard critique à la fois sur l’industrie du jeu vidéo et sur le jeu lui-même, par exemple sur la façon dont l’histoire est racontée, dont le jeu a été fabriqué, pensé, conçu, etc.

Selon elle, on vient donc sur sa chaîne Twitch plus pour la discussion (parfois animée), voire le débat, que pour le jeu lui-même. Par ailleurs, son engagement, ses convictions et sa sensibilité (plutôt de gauche) l’amènent à privilégier les jeux vidéo indépendants plutôt que les Triple-A, nom donné aux grosses productions sorties des majors de l'industrie. Modiie précise toutefois qu'il existe parfois, sur Twitch, des jeux auxquels chaque streameur·euse est plus ou moins "obligé·e" de jouer : les sorties extrêmement attendues, les blockbusters incontournables, les jeux issus d'une franchise à succès, etc. Dans ces cas-là, si elle se retrouve à jouer à un jeu avec lequel, politiquement, elle a un problème, Modiie s'efforce d'avoir un recul critique sur le jeu, d’expliquer ce qui ne va pas, etc.

Elle cite l’exemple de Cyberpunk 2077, une superproduction sortie fin 2020 et très attendue avant cela. Le jeu était considéré, même avant sa sortie, comme devant être "le jeu de la décennie". Mais, en raison de retards de développement, la production du jeu a été précipitée, les conditions de travail des gens qui ont œuvré à sa conception ont été plus que discutables, plusieurs aspects du jeu ont été bâclés et celui-ci a finalement été un échec. Modiie raconte : "Les promesses n’ont pas du tout été tenues et le jeu présentait des tas d’aspects problématiques, en termes de représentation, de sexualisation des personnages féminins, etc." La jeune femme s’est posé la question d’y jouer ou non et a finalement décidé de le faire, mais en s’attachant à montrer ce qui n’allait pas et à en discuter.

Dans ce même ordre d’idées, elle a participé en février dernier à l’initiative #GenderSwap de l’association Women in Games visant à dénoncer les stéréotypes sexistes dans le jeu vidéo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vulgarisation en ligne

En plus du jeu vidéo qu'elle agrémente ainsi de sciences sociales, Modiie consacre également un soir par semaine, le jeudi dès 17 heures, à un live de vulgarisation en sociologie pure. Elle est l’une des pionnières à avoir développé ce format de live lecture : il consiste à lire et décrypter un ouvrage de sciences sociales avec sa communauté. Elle fonctionne par cycles thématiques dont elle essaie d’explorer différents tenants et aboutissants. Au moment de sa venue dans l'émission, Modiie effectuait un cycle consacré aux mouvements sociaux. Elle raconte : "Je les accompagne dans la lecture et j’explique. Parfois, ce sont des textes et des ouvrages que je découvre en même temps que les gens. Ce n’est pas un cours." L’idée, une fois encore, est de transmettre, d’échanger, d’ouvrir la discussion, mais aussi de désacraliser l’objet livre, de montrer que l’on a le droit d’avoir du mal à comprendre un essai, le droit d’écrire dessus, de l’annoter, de corner les pages, d’y piocher ce qui nous intéresse sans le lire de A à Z.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce n'est pas tout. Il y a deux ans, Modiie lançait sur YouTube le premier épisode de Consciences sociales, un format long financé par financement participatif. Elle en dit : "L’émission Consciences Sociales est une manière de réaliser et de conserver des enquêtes en sciences sociales sur internet de manière pérenne." C’est donc le résultat, en vidéo, d’une véritable enquête de chercheuse en sciences sociales. Ce premier épisode s’intitule "Phéno-Mème politique", a paru en avril 2020 et se demande dans quelle mesure les mèmes internet relèvent de la participation politique. Le résultat, passionnant, dure 52 minutes et est disponible en ligne gratuitement.

En juin 2020, elle commence une nouvelle enquête sur les ficelles de la téléréalité. Aujourd’hui, l’enquête est terminée, le sujet écrit, tourné et monté, mais il est encore trop long et, à vrai dire, Modiie n’est pas encore satisfaite du résultat. Elle travaille donc sur un nouveau montage et le réécrit partiellement. Fervente militante en faveur du collectif, la jeune femme partage la difficulté pour elle, sur ce projet, de travailler toute seule. Elle aimerait avoir plus de moyens de façon à pouvoir travailler avec une équipe et proposer ce type de contenu avec une fréquence plus soutenue. Dans une vidéo publiée récemment sur YouTube et intitulée "J’ai peur", elle raconte notamment ses craintes, ses envies, ses frustrations, ses moyens de s’en sortir, etc. Il va de soi que l'épisode 2 de Consciences sociales est hautement attendu par sa communauté.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quant à la question de savoir si son engagement et son orientation politiques la privent d’une partie possible de son audience et, donc, de revenus, Modiie explique qu’à l’inverse, elle a commencé à gagner de l’argent, au point de pouvoir vivre de ses abonnements, "à partir du moment où les gens ont compris qu’elle était de gauche". Selon elle, les gens aident plus facilement, d’un point de vue financier, quelqu’un·e auquel ou à laquelle ils peuvent s’identifier, quelqu’un·e qu’ils ont l’impression de mieux connaître. Cette sensibilité de gauche donne, en quelque sorte, de l’épaisseur, de la profondeur, à son image publique et a permis une plus grande adhésion de la part de celles et ceux qui la suivaient. "Pour s’identifier, les gens ont besoin de savoir où te positionner."

En savoir plus sur Modiie, ses projets et ses rendez-vous

🕵️‍♂️ Suivre Modiie sur ses réseaux et rejoindre la communauté des ratons-laveurs :

💻​ ​Modiie est chroniqueuse dans l'émission Jour de Play, sur la chaîne Twitch d'Arte.

​🖥️ ​En remplacement de la journaliste Merry, Modiie présente en ce moment l'émission Une dernière partie, sur la chaîne Twitch d'Arte.

📰​ Le mensuel Sciences Humaines consacre à Modiie un article en forme de portrait, intitulé "Une sociologue chez les gamers", dans son numéro du mois de juin 2022.

La programmation musicale du jour

Retrouvez Pastek toutes les semaines sur Twitch et participez en direct dans le chat !

Merci à Mariel Bluteau pour la modération du chat en direct ainsi qu'à Pierre Focillon pour la captation et la réalisation vidéo.

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021