L'exploration urbaine, l'Urbex, est en vogue (mais pas vraiment légale). Il s'agit de visiter des lieux construits par l'humain, puis laissés à l'abandon. Vidéastes, Gabriel et Corentin, partagent sur YouTube leur passion pour cette pratique.

Gabriel et Corentin partagent sur YouTube leur passion pour l'Urbex, l'exploration urbaine © Nicolas Reynaud

Chaque semaine, sur Twitch, plate-forme de live streaming, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek deviennent pour la chaîne de France Inter chefs d'orchestre de Pastek : un rendez-vous, d'humour et de divertissement, d'interactivité et d'actualité. Après avoir salué Lulu, modératrice et community manager de France Inter, qui participe à l'émission, et échangé sur les informations marquantes de la semaine, les deux humoristes accueillent chaque fois un·e invité·e, artiste, talent ou personnalité qui s'illustre par son activité en ligne, sur Internet, les plates-formes ou les réseaux sociaux. Ce jeudi 3 février, ils recevaient Gabriel et Corentin, un binôme de vidéastes adeptes de l'Urbex (ou exploration urbaine), qui partage sa passion notamment sur YouTube. Ce sont les meilleurs moments de cette rencontre et de cette émission de près de deux heures, sur Twitch, qui sont proposés ici.

Une pratique à la mode

Gabriel de Saint-Exupéry et Corentin Talamon, respectivement 24 et 23 ans, officient sur YouTube sous le nom de leur duo : "Gabriel et Corentin". Des prénoms qui semblent aussi indissociables que les deux camarades, qui partagent leurs explorations et leurs aventures. Gabriel et Corentin pratiquent l'Urbex (contraction de l'anglais Urban Exploration, donc exploration urbaine) depuis plus de cinq ans. Ce loisir consiste à visiter des lieux construits par l'humain, puis abandonnés. Quoique se situant souvent à la frontière de la légalité, l'Urbex possède ses propres principes et, notamment pour Gabriel et Corentin, un véritable code de conduite. Pour les deux garçons, il s'agit en effet avant tout de préserver les lieux et, même, de les protéger au maximum d'autres intrusions moins bien intentionnées que les leurs, notamment en ne révélant pas leur localisation précise.

Populaire depuis les années 1990, l'Urbex a véritablement été démocratisée depuis l'essor des réseaux sociaux et des plates-formes de partage de contenu. Sur YouTube, ce loisir pas comme les autres séduit de plus en plus de jeunes gens. La chaîne de Gabriel et Corentin fait partie des plus suivies en France, avec pas loin de 500 000 abonné·es. Leurs 200 vidéos publiées permet vite de se rendre compte de la folle diversité des types de lieux abandonnés qui peuvent être attirants pour les amateurices d’Urbex. Tout type de bâtiment construit est potentiellement abandonné quelque part : boîte de nuit, garage, aéroport, terrain militaire, radars de l’Otan en haute-montagne, yacht, villa, manoir, maison, château, bunker, école, hôpital, cinéma, etc. Gabriel et Corentin sont passionnés et particulièrement excités par cette pluralité. La Terre est grande et le binôme entend bien continuer à explorer des centaines de types de lieux.

Des risques maîtrisés

La pratique est pourtant risquée ! Et les deux jeunes Parisiens prennent la peine, en préambule de chaque vidéo, de déconseiller à leur public de tenter de faire la même chose. Chacun de leur contenu commence en effet par un avertissement.

L’Urbex est une pratique dangereuse et illégale et nous n’encourageons pas à la reproduire. Si vous reconnaissez le lieu, merci de ne pas divulguer son nom ou sa localisation.

Il existe des risques judiciaires : l'Urbex est bien souvent une violation de la propriété privée. Propriétaires, agents de sécurité, police ou gendarmerie sont rarement bien loin et même les adeptes de l'Urbex les plus aguerri·es se font bien souvent épingler. Si les peines encourues sont énormes (jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), Gabriel et Corentin racontent qu'ils s'en sortent le plus souvent avec, au pire, un rappel à la loi ou une contravention.

Les risques, également, concernent leur intégrité physique : les explorateurices urbain·es se mettent parfois en danger au cours de leurs aventures. Sols précaires et fragiles, matériels et matériaux dangereux, endroits exigus ou difficilement accessibles, terrain miné (sur une zone militaire), etc., les possibilités d'un pépin sont nombreuses et l'on a dû déplorer quelques fois ces dernières années des accidents tragiques. Gabriel et Corentin rappellent pour eux l'intérêt de travailler en binôme (l'un garde toujours un œil sur l'autre) et de rester particulièrement prudents et vigilants.

Chaque détail qui est potentiellement dangereux, on y réfléchit au moins trois fois avant de se lancer. Et l'on sait toujours où et quand s'arrêter.

Professionnels de l'image

Sur leurs deux chaînes YouTube, on peut donc suivre les explorations de Gabriel et Corentin et les regarder découvrir ces fameux lieux abandonnés et fermés au public. Ils reprennent tous les codes du genre, font preuve d’enthousiasme, d’émerveillement, d’esprit d’aventure et de courage, mais aussi parfois de frousse, lorsque la situation la provoque.

En véritables professionnels de l'image, ils multiplient les plans : plans fixes, caméra à la main, plans GoPro, plans drones, bien souvent très époustouflants. Ils alternent ces séquences in situ, avec des moments de débriefing tournés, après coup, en studio : on les voit face caméra commenter les images et le montage. Ils ajoutent également des voix off et des commentaires aux plans tournés sur les sites interdits. Le résultat est impeccable et chacune de leurs vidéos est un véritable petit documentaire où intensité, suspense et émotion se mélangent.

Également passionnés par les histoires, les deux vidéastes partagent leur curiosité et leur envie de savoir comment étaient les lieux avant d’être abandonnés, quelle était la vie que l’on pouvait y trouver, pourquoi ils ont été délaissés, dans quelles circonstances.

Pour aller plus loin

🕵️ Suivre Gabriel et Corentin sur leurs réseaux :

Château ou parc d'attractions, aucun site ne résiste aux envies d'Urbex de Gabriel et Corentin / Nicolas Reynaud

Dans la seconde partie de l'émission

Après avoir découvert Corentin et Gabriel et leur univers plein de découvertes et d'explorations, Alex Vizorek et Tanguy Pastureau, toujours accompagnés de Lulu et des viewers sur le chat de Twitch, ont joué la partition bien rôdée désormais de leur mythique revue de presse. Pas de côté insolite sur l'actualité, elle leur donne l'occasion, chaque semaine pour près de 40 minutes, de nombreux fous rires et dérapages (plus ou moins) contrôlés.

Ce jeudi 3 février, ils se sont donc penchés sur : l'affront fait à Charlène de Monaco raconté dans les pages de Gala, un hebdomadaire qui prend également des nouvelles de Benjamin Griveaux et qui raconte le nouveau format d'interview politique lancé par Magali Berdah, le récit de la chute possible de Jean-Jacques Bourdin par le quotidien Le Parisien, le magazine Point de vue qui publie des publicités pour des croisières avec Henry-Jean Servat ou Robert Charlebois, qui s'intéresse au concours britannique du meilleur pudding et qui s'invite dans le bureau d'Édouard Philippe au Havre, la passion pour les chocolatines d'un Bruno Le Maire semble-t-il fatigué, dans les colonnes de Paris Match, Le Point qui présente Jérôme Pécresse, époux de Valérie, ou encore les solutions très problématiques de Valeurs actuelles pour convertir au catholicisme les Musulman·es de France et, mieux, les conseils pour aller mieux du magazine Psychologie positive.

Cherchez la beauté autour de vous, admirez le reflet d'un arbre sur le capot d'une voiture, trouvez de l'attrait dans chaque visage, mangez les yeux bandés, complimentez les cinq premières personnes que vous rencontrez, douchez-vous sans lumière à la nuit tombée, échangez votre maison avec celle des voisin·es, aménagez vos armoires différemment ou mettez la poubelle à une autre place, pour casser la routine du cerveau…

En bonus, deux magazines insolites ont été découverts par nos deux compères : Tanguy Pastureau s'esclaffait face à un long article sur les dameuses dans Skieur Magazine, tandis qu'Alex Vizorek présente Flush, un magazine dédié à l'actualité du petit coin : "Flush, l'actualité (dé)culottée".

Retrouvez Pastek toutes les semaines en direct sur Twitch !

La programmation musicale du jour

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]