Résistance au froid, à la torture, lancer de haches, apnée, escalade... Comme Néo dans Matrix, Super Heco consacre sa vie à l'apprentissage de toutes les compétences. Il partage ses aventures et son savoir sur YouTube et dans un livre passionnant.

Guillaume, alias Super Heco, est un YouTubeur spécialisé dans l'apprentissage © Daniel Hederich

Mercredi 23 février, entre 18 heures 45 et 21 heures, sur la chaîne Twitch de France Inter, c'était le direct hebdomadaire de Pastek, l'émission de divertissement, d'interactivité et d'actualité de Tanguy Pastureau et Alex Vizorek. Accompagnés de Lulu, modératrice et community manager de la radio, les deux humoristes décortiquent chaque semaine les informations les plus savoureuses qui leur tombent sous les yeux et reçoivent un invité, ou une invitée, champion, ou championne, des réseaux sociaux et des cultures numériques. La rencontre entre la radio et les médias sociaux, la jonction entre l'humour et l'info, c'est Pastek : un rendez-vous dont France Inter propose le meilleur à l'antenne le samedi à 19 heures 20 et en podcast ici même.

Au sommaire de cette édition, à retrouver en intégralité sur la chaîne Twitch de France Inter : le top de l'actu, où il est notamment question des accidents de chasse, la revue de presse, qui s'intéresse aux camping-cars et aux animaux, et la rencontre avec le vidéaste "super-héroïque" Super Heco.

Super Heco : l'apprentissage comme mode de vie

Sur YouTube, Guillaume se fait appeler Super Heco et se présente ainsi : "J'apprends tout, comme Néo. Sauf que, moi, je ne suis pas l'élu. Chaîne dédiée à l'apprentissage de tout : art, sport, pratique, inutile (enfin presque)." En effet, Super Heco s'est fixé pour objectif de tout apprendre, c'est-à-dire d'acquérir le maximum de compétences, à l'instar de Néo, le héros de la saga Matrix, qui peut télécharger de nouvelles aptitudes dans son cerveau en un clin d'œil. Au fil des années, Super Heco a ainsi appris le piano, l'escalade, l'apnée, le lancer de hache, à cracher du feu, à résister au froid, etc., mais il a surtout développé des capacités d'apprentissage hors du commun. A 29 ans, le Youtubeur les présente à la fois aux internautes et aux lecteurices, puisqu'il vient de publier aux éditions First son premier livre : Le Guide ultime pour tout apprendre et devenir un super-héros.

Au début c’était mon propre plaisir de faire des vidéos. Je voulais réaliser mes rêves : apprendre la langue des signes, le piano, l’apnée… Si ça finit par se transformer en un truc qui peut inspirer les gens, c’est tant mieux.

Super Heco se définit comme “accro à l’apprentissage”. A l'adolescence, Guillaume a commencé à dresser une liste de choses qu’il rêverait de savoir accomplir, guidé notamment par sa passion des super-héros et de la pop-culture : savoir jouer du piano, savoir escalader des immeubles à mains nues, tenir longtemps en apnée, pratiquer tel ou tel sport, telle ou telle discipline, etc. Pendant des années, cette liste est restée un fichier numérique dans son ordinateur, sur lequel il ajoutait, les unes après les autres, des lignes et des envies. Jusqu’au jour où il a décidé de s’y mettre et de tenter d’acquérir l’une de ces compétences, la première de la liste, peut-être la plus simple : siffler avec les doigts. Au bout de six heures, après en avoir beaucoup bavé, au sens propre comme au figuré, s’être abîmé les lèvres, Guillaume a fini par y parvenir. Super Heco était né. Il a donc ressorti sa liste et s’y est consciencieusement attaqué, compétence après compétence.

J’ai commencé à me documenter sur les méthodes d’apprentissage et, à partir de ce jour-là, plus aucune compétence ne m’a semblé inacessible. Je ne me demandais plus “Est-ce possible ?”, mais “Comment vais-je m’y prendre pour réussir ?”.

Force et utilité

Pour Super Heco, l’apprentissage est le meilleur moyen d’appréhender la complexité du monde. Il permet de ne pas voir les obstacles du quotidien comme des problèmes, mais comme des opportunités de nouvelles compétences à acquérir, à développer. Les embûches ne sont rien d'autre que des possibles enseignements, des leçons à tirer.

Mais devenir un super-héros n'est pas pour Guillaume le moyen de flatter son ego. L’apprentissage lui permet plutôt de réaliser un credo altruiste : “force et utilité”. Être fort, donc avoir plein de compétences, pour pouvoir être utile, à soi-même ou aux autres. Selon lui, l’apprentissage et l’éducation permettraient de répondre de façon intelligente à tous les enjeux planétaires d’aujourd’hui : la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre les inégalités sociales, le racisme, le sexisme. Dans son livre, il explique : “Je suis vraiment persuadé que cet état d’esprit peut changer le monde.”

Devenu expert en sciences de l'apprentissage, Super Heco souligne que l’espèce humaine est conçue pour apprendre et que c’est une chance incroyable, une puissance infinie. Il est convaincu qu'il s'agit là de quelque chose de vital pour l’humain.

Apprendre est le pouvoir ultime, le seul qui permette de rendre possible toutes les autres capacités. Apprendre est essentiel à tout âge et dans toute profession. […] Cette démarche embellit toute votre expérience d’être humain sur Terre.

Garder son âme d'enfant

Pour Super Heco, l’enfance est une période bénie dans la mesure où elle est guidée par la curiosité et la soif d’apprendre. Dans son livre et sur sa chaîne YouTube, il invite tout le monde à rester ou à redevenir “un éternel apprenti” et donc de cultiver précieusement son âme d’enfant, avec ce qui la caractérise le mieux : la capacité d’émerveillement, de curiosité, l’envie d’exploration. Parmi les nombreux conseils que dispense Super Heco pour apprendre de manière efficace, on trouve ainsi des moyens de se défaire de la peur du regard des autres. La crainte d'être ridicule aux yeux du monde est en effet un blocage qui pourrait en rebuter plus d'un et empêcher de se lancer dans l'apprentissage d'une discipline totalement inconnue. Un frein dont les enfants semblent particulièrement dispensés.

Pour autant, les disciplines abordées par le YouTubeur expert en apprentissage n'ont rien d'enfantines. Entre la résistance à la torture, la résistance au froid, la capacité de marcher sur des braises, de crocheter une serrure, d'escalader un immeuble à mains nues, le fait de sauter d'une falaise, nombreuses sont les situations où Super Heco invite au dépassement de soi et repousse pour lui-même les limites de l'extrême.

Le guide ultime pour tout apprendre

Le Guide ultime pour tout apprendre et devenir un super-héros, le livre de Super Heco (éditions First, illustré par Kebab Letronc), est à la fois un ouvrage de vulgarisation scientifique, très documenté et très bien référencé, sur les sciences de l’apprentissage, un livre de développement personnel, bourré de conseils, d’astuces, de bienveillance et d’encouragements, pour aider le lecteur ou la lectrice à suivre une voie que l’auteur juge bénéfique, et un partage d’expérience intime et sincère, sur le parcours de Guillaume, ce qu’il a amené à devenir Super Heco, sa jeunesse, ses doutes, ses faiblesses, ses échecs, sa vision du monde, ses forces et ses atouts.

Qu'on ne s'y méprenne pas : Super Heco n'y explique pas comment acquérir chacune des 60 compétences qu’il a lui-même débloquées. Il raconte plutôt comment fonctionne, en général, l’acquisition d’une compétence nouvelle. Quels sont les mécanismes qui entrent en jeu : la plasticité du cerveau, la décomposition de la compétence en plusieurs sous-compétences, la concentration, la gestion du temps, la motivation, la confiance en soi, l’estime de soi, les blocages à surmonter, la pratique, l’entraînement, la persévérance, le repos, etc. Tout ce qui fait que l’on peut apprendre des choses et les apprendre le plus efficacement possible. Super Heco partage son expertise la plus précieuse : comment acquérir la compétence ultime, celle de l’acquisition de nouvelles compétences. Car, pour lui, une fois que l'on sait apprendre correctement, tout le monde peut apprendre tout, à tout âge.

Pour aller plus loin

📗 Le livre de Super Heco, Le Guide ultime pour tout apprendre et devenir un super-héros, illustré par Kebab Letronc, a paru aux éditions First.

🕵️ Suivre Super Heco sur ses réseaux :

