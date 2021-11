Dans "Le grand bordel de l'évolution", Léo Grasset est là pour mettre un peu d'ordre ! Entre sciences "dures" et sciences "molles", son troisième ouvrage et sa chaine Youtube de vulgarisation Dirtybiology nous éclaire sur la jungle de la vie !

Léo Grasset est d'abord le youtubeur derrière la chaine de vulgarisation scientifique Dirtybiology. Son but ? Rendre la biologie, un monde profondément "sale" selon lui, sexy. Il y parle de biologie donc, mais au fil des années, il a également multiplié les ponts avec les sciences sociales, l’histoire, et la géographie. Rien d'étonnant pour quelqu'un qui voulait être ethnologue, qui s'imaginait en Claude Lévi-Strauss 2.0... Les OGM, l'espace, la généalogie, les couleurs, la sexualité des animaux, Léo Grasset touche à tout ! Il puise en réalité souvent son inspiration dans ses nombreux voyages. Dernièrement, un voyage en Kosovo a été l'occasion d'une vidéo sur la construction d'un pays par exemple.

https://www\.youtube\.com/watch?v=ehmyaX0lJew

Sa rencontre avec la biologie n'avait pourtant pas commencé sous les meilleurs auspices. Au lycée, il n'était pas emballé par ses profs de SVT. C'est en licence, toujours en Guadeloupe, qu'il devient véritablement passionné. A la fin de son master en biologie évolutive, il part au Laos puis en Thaïlande pour préparer une thèse sur le rapport entre les humains et l’écosystème, mais il l’abandonne finalement pour lancer sa chaine Youtube avec son frère Colas, qui a depuis lancé sa propre chaine.

Le livre de Léo Grasset

Sa chaine cumule maintenant 1,22 millions d'abonnés et se décline en livres. Léo Grasset avait déjà adapté des articles écrits au cours d'un stage au Zimbabwe dans un premier livre Le coup de la girafe en 2015. Il regroupe dans son troisième ouvrage Le grand bordel de l’évolution des "mindfucks" scientifiques liés à la biologie, c’est-à-dire des anecdotes qui agissent sur le lecteur comme des révélations qui nous questionnent sur notre place dans le monde vivant (voire le cosmos). Le fil rouge étant la biologie évolutive, on retrouve certains questionnements déjà abordés sur sa chaine Youtube, mais les angles sont différents et tous les cas sont beaucoup plus étoffés. On découvre ainsi en vrac que nous sommes tous liés à un ancêtre commun, que certaines méduses sont quasiment immortelles, que les ours polaires et les ours bruns peuvent fricotter ensemble, bref que la biologie peut nous remettre à notre place de simples mortels assez facilement.

La biologie évolutive par définition s’intéresse à des choses comme la mort, la morale, le sommeil, l’amour... Tout a évolué donc forcément il y a des vraies questions scientifiques sous-jacentes !

Dans la seconde partie de l'émission

La revue de presse de Tanguy Pastureau et Alex Vizorek est de retour (comme chaque semaine me direz-vous, mais c'est tout de même un événement) ! En entrée, un grand classique avec Paris Match, et la trahison normande de Nolwenn Leroy. Ensuite, une bonne plâtrée du magazine Monsieur, entre débat sur le satin et critique du col roulé. Vous reprendrez bien un peu de Gala qui nous parle de l'extraordinaire nouveau bébé de Camille Lacourt ? Sans oublier le magazine belge Gael, en partie consacré aux conseils mode d'Alex Vizorek...

Bonus : le magazine à la con de la semaine, c'est bien sûr Miaou Magazine, le magazine des chats, à trouver dans vos meilleurs points de vente !

Pour aller plus loin

Le troisième ouvrage de Léo Grasset, Le Grand Bordel de l’Évolution, paru chez Flammarion.

Suivre la chaine de Léo Grasset sur Youtube : DirtyBiology

Suivre Léo Grasset sur les réseaux sociaux :

Retrouvez Pastek toutes les semaines en direct sur Twitch !

La programmation musicale du jour

Alexia Gredy, "Vertigo", 2021

Wet Leg, "Wet Dream", 2021 [Dans la playlist de France Inter]

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]