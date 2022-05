Huit mois après son lancement, la première émission Twitch de France Inter propose son best-of. Au programme : une sélection des meilleurs moments du top de l'actu et de la revue de presse, ainsi que la rediffusion de la rencontre avec Léo Grasset.

Pictogramme du pouce levé, sur un écran, représentant l'appréciation d'un contenu en ligne © Getty / Sean Gladwell

Depuis la rentrée de septembre 2021, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek ont un rendez-vous hebdomadaire enthousiasmant. Les deux humoristes, accompagnés le plus souvent de leur fidèle community manager et modératrice Lulu, se retrouvent en effet sur la plate-forme Twitch pour deux heures de direct, en interaction avec les viewers qui participent dans le tchat. Ce sont d'ailleurs elles et eux, ces viewers, qui ont trouvé le nom de cette émission et de la communauté qui la regarde et l'écoute chaque semaine en direct : Pastek, contraction de "Pastureau" et "Vizorek".

Cette émission, en roue libre et sans filet, n'en est pas moins séquencée. Au programme, chaque semaine sur Twitch, se succèdent donc : le "top de l'actu", l'invité·e de la semaine et la "mythique" revue de presse. Bien plus courte que l'émission en direct, la version radio et podcast propose tous les samedis le meilleur de chacune de ces trois séquences. La crème de la crème.

Pour les vacances de printemps, Pastek propose donc à ses fidèles auditeurs et auditrices, de (re)découvrir le meilleur de ces huit mois d'improvisation, de fous rires, de rencontres et d'actualités. La crème de la crème... de la crème, donc.

L'invité de la semaine

Juste après le top de l'actu, chaque semaine, l'invité·e qui partage avec Tanguy Pastureau et Alex Vizorek la première heure de Pastek est une personnalité issue des réseaux sociaux ou des cultures numériques. Créateurs et créatrices de contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitch ou TikTok, voire sur toutes ces plates-formes à la fois, ces invité·es, souvent jeunes, parfois très jeunes, rarement moins jeunes, racontent leur parcours, leurs passions, leur travail, ou encore le rapport qu'ils entretiennent avec leur communauté. Très appréciée et suivie en direct sur Twitch en novembre 2021, c'est la rencontre avec le vulgarisateur scientifique Léo Grasset qui a été choisie pour figurer dans ce best-of.

Retrouvez Pastek toutes les semaines sur Twitch et participez en direct dans le chat !

La programmation musicale du jour

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021