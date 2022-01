Pour cette première émission de l'année 2022, Pastek reçoit l'influenceur fitness Rémi Ragnar. Si les bonnes résolutions sont parfois difficiles à tenir, ce sapeur-pompier et coach sportif de profession nous promet une une transformation physique radicale en quelques semaines...

De son vrai nom Rémi Papalia, Rémi Ragnar est à 34 ans sapeur-pompier professionnel et coach sportif. Il se fait connaître sur Instagram il y a cinq ans, en publiant des séances de musculation et en donnant des conseils fitness et nutrition.

Fort de son expérience sur les réseaux sociaux et de sa communauté, le jeune père de famille publie le 20 janvier un livre consacré au fitness et à la musculation, en partenariat avecFred Goudon, notamment photographe pour Les Dieux du Stade.

Un destin surprenant

Rien ne prédestinait Rémi Ragnar à devenir sapeur-pompier. A 16 ans, le jeune homme né à Antibes se passionne surtout pour la musculation. Peu intéressé par les cours, il entre en Staps après le lycée pour travailler dans le milieu du sport. C'est sur un coup de tête, encouragé par son cousin, qu'il passe les épreuves du concours professionnel de sapeur-pompier : commence alors une carrière qu'il n'aurait jamais imaginé.

Mais le destin est cruel : en 2011, alors qu’il a 23 ans, Rémi Ragnar est victime d’un grave accident de la route en moto. Plongé dans le coma 48h, on lui dit qu’il peut oublier le sport et son métier de sapeur-pompier. Toutefois le jeune homme s’accroche et rééduque son corps au maximum de ses capacités. Une expérience qui le rend plus fort et lui apprend à ne jamais lâcher prise.

Le sport pour tous

Il lance en 2017 un compte Instagram dédié à sa passion, dans la continuité de son métier de coach sportif. Très rapidement populaire sur la plateforme, il partage ses conseils de musculation et sa vie quotidienne. Adepte des vidéos humoristiques, le sapeur-pompier n'en oublie cependant pas son uniforme et encourage les jeunes qui le suivent à se lancer dans ce métier difficile mais essentiel.

Proche de sa communauté, Rémi Ragnar propose par ailleurs fréquemment des challenges sur sa page Instagram et son site personnel pour motiver ceux qui le suivent à faire du sport et se transformer physiquement. C'est aussi dans cette logique qu'il décide en 2021 de développer un livre regorgeant d'exercices et de conseils pour se muscler : se voulant accessible à tous, du débutant au plus confirmé, La Méthode Viking est un véritable guide sportif pour apprendre à développer sa force et son endurance en à peine quelques semaines.

La Méthode Viking, 2022, First Editions, en vente dès le 20 janvier

Dans la seconde partie de l'émission

Une première revue de presse agitée pour le début de l'année 2022... Comme chaque semaine, nos deux comparses Alex Vizorek et Tanguy Pastureau nous partagent les actualités qui les ont marqués dans la presse française, pour le meilleur et pour le pire : le surnom olé-olé que donne Kate Middleton au Prince William, les articles plus ou moins réussis sur le décès des frères Bodganov dans les magazine people, la photo plutôt perturbante de Ghislaine Maxwell dans Paris Match, les sondages discutables de la rédaction de L'Express, qui nous informe aussi de la création d'un réseau social dédié à Donal Trump, l'âge moyen confortable de la famille royale britannique sur le site du Point, le couple apaisé de Valérie Pécresse se promenant à la Baule dans Voici ou encore l'horoscope malheureux d'Alex Vizorek pour l'année à venir dans Point de Vue…

