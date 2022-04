Quand son personnage dans "Demain nous appartient" quittait provisoirement la série de TF1, la comédienne Juliette Tresanini se voyait proposer d'écrire un livre de développement personnel. Récit d'une carrière en forme d'ascenseur émotionnel.

Le livre de Juliette Tresanini, "Ces phrases qui changent la vie", a paru aux éditions Marabout © DR

Le parcours de la comédienne et vidéaste Juliette Tresanini est singulier. En 2004, après des études poussées en économie et en gestion à l'Université Paris Dauphine et à la London School of Economics, elle refuse un CDI grassement payé dans une prestigieuse entreprise du luxe, pour oser franchir la porte du Cours Florent et tenter de devenir comédienne. Diplôme en poche, elle commence par monter une compagnie de théâtre, à laquelle elle se dédie pendant près de 10 ans, enchaînant les spectacles, les festivals d’Avignon et les tournées en France, avant de décrocher un rôle dans la série Bref, sur Canal+, puis dans Fais pas ci, fais pas ça, sur M6, de se lancer en parallèle sur YouTube avec divers projets et chaînes, puis d’intégrer, dès 2017, le casting de Demain nous appartient, dans lequel elle incarnait depuis le début de la série le personnage central de Sandrine Lazzari.

En septembre dernier, elle quittait (provisoirement, on l’espère) le feuilleton télévisé quotidien de TF1. Ce fut l'occasion pour la comédienne de diversifier encore un peu plus ses activités et de se lancer dans la rédaction d'un livre intitulé Ces phrases qui changent la vie qui vient de paraître aux éditions Marabout.

Entre YouTube, le cinéma et la télévision, Juliette Tresanini ne veut pas choisir et cela semble lui réussir. Sur YouTube, elle a connu un grand succès avec la chaîne Parlons peu... mais parlons !, avec la série Martin, sexe faible, tout comme sur sa chaîne personnelle, où plusieurs vidéos dépassent le million de vues. À la télévision, les propositions se multiplient depuis quelques années et des projets au cinéma semblent s'annoncer. Bref, la jeune femme a plus d'une corde à son arc et c'est avec enthousiasme qu'elle est venue raconter sa carrière polymorphe dans le studio de Pastek.

