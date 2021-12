Sa chaîne YouTube s'intitule "C'est une autre histoire". Son pseudo ? Manon Bril. À 34 ans, elle manie l'art du jeu de mots presque aussi bien que celui du montage vidéo. Depuis 2015, elle vulgarise l'histoire avec humour et succès. Rencontre.

Manon Bril vulgarise histoire et mythologie sur sa chaîne YouTube "C'est une autre histoire" © DR

Chaque semaine, le plus souvent le jeudi, Alex Vizorek et Tanguy Pastureau se retrouvent sur la plate-forme Twitch, sur la chaîne de France Inter, pour deux heures en direct et en roue libre autour de l'actualité. Ils sont accompagnés dans cette aventure par Lulu, community manager de la radio, qui garde un œil sur eux et sur le chat, et par un·e invité·e, célébrité des réseaux sociaux et/ou des cultures numériques. Les meilleurs moments de ce rendez-vous sont proposés à l'antenne de France Inter le samedi à 19 h 20. L'invitée de cette édition est historienne et vidéaste ; elle se fait appeler Manon Bril.

Nom : Bril - Prénom : Manon

Docteure en histoire contemporaine, Manon Champier, dite Manon Bril, officie : avant tout, sur YouTube avec sa chaîne « C’est une autre histoire », sur Spotify dans le podcast Oyez, Oh Yeah ! (qu’elle présente avec l'humoriste Alex Ramirès) et sur Arte dans l’émission de Patrick Boucheron Faire l’histoire. L'historienne de 34 ans rassemble sur YouTube 634 000 abonné·e·s (en décembre 2021) et plus de 30 millions de vues. Elle est également présente sur Twitter, TikTok et sur Instagram, où elle use de mille stratégies de vulgarisation pour séduire différents publics et leur faire découvrir (et aimer) sa discipline.

Il n'y a pas de petits sujets, en histoire ! [...] La moitié du travail de vulgarisateur ou de la vulgarisatrice, c'est de faire venir les gens sur la vidéo.

Si ses études l'ont spécialisée dans l'histoire antique et celle du XIXème siècle (sa thèse portait sur l'appropriation de la figure de la déesse Athéna dans l'imagerie officielle du XIXe siècle), Manon Bril raconte des tas d'histoires pour parler d'histoire (de l’Antiquité à nos jours), de mythologie, d'iconographie et d'art.

Ma touche à moi, c'est un peu les blagues pourries et les grimaces qui mettent en valeur, le tout arrosé d'un fond de hip hop, afin d'essayer de dérider un peu l'histoire et de lui enlever son costume de truc chiant et poussiéreux.

Depuis 2019, elle met en ligne, une fois par mois, un épisode animé, illustré par la dessinatrice Leamlu. Ceux-ci durent en général entre 3 et 7 minutes et paraissent tous les premiers mercredis du mois à midi (autant dire, quand on entend la sirène des pompiers). Ce format, qui connaît un franc succès, est désormais le plus fréquent de « C'est une autre histoire ».

Un engouement pour l'histoire

L'histoire connaît un véritable succès sur YouTube. La plate-forme accueille de nombreux vulgarisateurs et de nombreuses vulgarisatrices qui ont chacun·e leurs spécificités, leur ton et leurs tropismes. Quelques points communs se dessinent parmi le public de ces différentes chaînes : la plupart des abonné·es ont entre 18 et 30 ans et sont à 80 % des hommes. Sur la chaîne de Manon Bril, le public est peut-être un peu plus âgé que la moyenne (entre 18 à 35 ans) et un peu plus féminin ("seulement" 60 % à 70 % d’hommes). La jeune femme, en revanche, parvient à toucher une audience plus féminine avec le succès plus récent de son TikTok.

Quoi qu'il en soit, elle se dit aujourd’hui très contente de faire partie de la communauté des vulgarisateurs et vulgarisatrices, toutes disciplines confondues, sur YouTube. Elle y a rencontré des « gens géniaux », dit-elle, qu'elle invite régulièrement à participer à ses vidéos et à prêter leur voix aux épisodes animés.

Pop et urbain

Depuis 2015, donc, Manon Bril impose un style qui lui est propre et qu'elle vient présenter sur le plateau de Pastek: un ton décalé, qu'elle qualifie de « pop et urbain » quoique toujours très didactique, beaucoup de blagues, souvent potaches (avec un pseudo pareil, c'est presque naturel), parfois grossières, jamais vulgaires (ou presque). Que tout le monde se rassure : son contenu est toujours complètement adapté à tous les publics et plaira autant aux ados qu’aux adultes.

