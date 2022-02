Actrice, réalisatrice, scénariste, Marion Séclin a débuté sur YouTube, au Studio Bagel et chez Madmoizelle. 10 ans plus tard, elle est sur tous les écrans, de TF1 à Netflix, et la première série qu'elle a créée, "Diana Boss" est sur France TV Slash.

La série créée et coécrite par Marion Séclin, "Diana Boss" est disponible sur France Tv Slash © DR

Pastek, c'est la rencontre hebdomadaire de la radio, de l'actualité et des réseaux sociaux. Chaque semaine, les humoristes Alex Vizorek et Tanguy Pastureau, en compagnie de Lulu, modératrice et community manager, se retrouvent pour un direct de deux heures sur la plate-forme Twitch, sur la chaîne de France Inter, dont les meilleurs moments sont proposés à l'antenne le samedi à 19 h 20 et sont disponibles dans la foulée en podcast et sur cette page.

Pastek, c'est aussi l'émission de France Inter qui invite et reçoit les personnalités, artistes et talents qui s'illustrent par leur activité en ligne, sur Internet, les plates-formes ou les réseaux sociaux. Ce vendredi 11 février, c'était l'autrice et actrice tout-terrain Marion Séclin, connue dès 2012 pour sa participation à la chaîne YouTube de Madmoizelle et aux courts-métrages de Studio Bagel, qui participait au stream en direct du studio 611 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Artiste sur Internet

Marion Séclin est aujourd'hui une actrice et scénariste qui a la cote : on l'a vue ces deux dernières années dans la série Clem sur TF1

J'ai pas le temps d'avoir un personnage. Et puis j'ai la flemme, aussi !

📺 La série créée et coécrite par Marion Séclin, Diana Boss, est disponible sur la plate-forme France TV Slash.

🕵️ Suivre Marion Séclin sur ses réseaux :

💻 Marion Séclin est à l'affiche de la série Christmas Flow, de Henri Debeurme et Victor Rodenbach, disponible sur Netflix.

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]