Coach en bien-être et développement personnel, Jean Laval utilise notamment le yoga et la méditation pour accompagner ses abonné·es sur le chemin de l'épanouissement. Il partage ses conseils sur YouTube et dans un nouveau livre pratique.

Le livre de Jean Laval, "L'Encyclopédie du bien-être", a paru aux éditions J'ai lu © DR

Et s'il était possible, voire facile, de vivre sa vie rêvée ? Pour Jean Laval, en tout cas, le bonheur est à portée de main. Coach en bien-être, enseignant de yoga et de méditation, auteur et conférencier, le jeune homme partage depuis six ans sur les réseaux sociaux ses conseils de développement personnel. Après avoir connu un certain succès d'autoédition, son premier livre, L'Encyclopédie du bien-être, pensé comme un guide pratique, vient de paraître aux éditions J'ai lu.

Changer sa perception

Pour Jean Laval, tout est histoire de perception et, pour changer de vie, il faut commencer par changer de mental. L'auteur s’attaque ainsi tour à tour à tous les obstacles et freins psychiques qui peuvent parfois empêcher de réaliser ses rêves : la colère, la tristesse, le stress, la culpabilité, un mental envahissant, la négativité, un passé encombrant, l’importance accordée aux reproches, les personnes toxiques, la timidité ou encore la procrastination.

Ta vie est un film dont tu es le réalisateur et l'acteur principal

Le coach insiste par exemple beaucoup sur le pouvoir de l’autopersuasion. Il rappelle que les individus ne sont pas définis par leurs émotions. Selon lui, il faut donc savoir les prendre pour ce qu’elles sont (neutres, ni négatives, ni positives) et accepter que c’est seulement l’interprétation qu’en fait le mental qui détermine si elles sont négatives ou positives. Par la pratique de la méditation, Jean Laval enseigne à les observer, avec distance, afin d'apprendre à faire la différence entre elles et l'individu.

Il donne également des conseils pratiques pour mettre en œuvre l’accomplissement de ses rêves, après avoir, évidemment su identifier avec précision ces rêves et ces aspirations. Pour lui, il s'agit avant tout d'apprendre à s'aimer soi-même, "ici et maintenant", à s’accepter pour pouvoir mieux aimer les autres. En s'appuyant aussi bien sur la philosophie bouddhiste que sur des principes taoïstes ou encore sur les expériences qu'il a tirées de ses nombreux voyages, Jean Laval donne des astuces et distille des bonnes habitudes à prendre le matin et le soir et, plus généralement, invite à l'action.

Pour aller plus loin

📗 Le livre de Jean Laval, L'Encyclopédie du bien-être, a paru aux éditions J'ai lu.

