Reine du "true crime" sur YouTube et les réseaux, Victoria Charlton raconte et documente crimes atroces, disparitions inquiétantes et enquêtes mystérieuses. La jeune québécoise publie aujourd'hui son premier roman : "Et tombent les têtes".

Victoria Charlton, Youtubeuse et autrice, publie son premier roman "Et tombent les têtes" © Émilie Hébert

Créatrice de contenu et autrice québécoise, Victoria Charlton est l'une des spécialistes francophones du true crime sur YouTube. Sur sa chaîne créée en 2016 et qui compte, en novembre 2021, 637 000 abonné·e·s, ses vidéos cumulent 110 millions de vues. Elle y parle d'enquêtes criminelles, d'affaires non élucidées, de tueurs en série, etc., en mêlant à la fois des dossiers ultra-connus (le cas O.J. Simpson, par exemple) et des cas moins célèbres (la disparition d’Emma Fillipoff, une Britanno-Colombienne qui s’est évanouie dans la nature en 2012).

Elle fait partie des pionnières d'un genre qui cartonne. En 2020, les chaînes YouTube de true crime, ces récits d’histoires criminelles réelles, ont suscité plus de 2,5 milliards de visionnages dans le monde. Et curieusement, le "YouTube criminel" est un domaine majoritairement féminin, contrairement à la majorité de la plate-forme où, sur d'autres thématiques (humour, lifestyle, jeux vidéo, etc.), les comptes les plus suivis sont tenus par des hommes. Plusieurs articles dans la presse ces dernières années ont relevé ce phénomène. Les grandes stars du YouTube true crime sont en effet souvent des femmes, aux USA comme dans la francophonie. La sociologue Claire Balleys relève une tendance chez ces vidéastes :

Elles vont décortiquer les faits, essayer de comprendre. Elles sont du côté du cœur, de la compréhension du parcours des personnes mêlées aux faits-divers...

Une expertise au service de la fiction

Après avoir déjà publié deux livres tirés de son travail documentaire sur les affaires criminelles réelles (Gardez l’œil ouvert et Gardez l’œil ouvert – Tome 2 racontent des histoires vraies de disparitions mystérieuses ou d’enquêtes criminelles jamais résolues), Victoria Charlton publie son premier roman, cosigné avec Alexandre Soublière : Et tombent les têtes, paru le 4 novembre aux éditions de l’Homme. Avant cette aventure littéraire, la Québécoise née en 1992 avait toujours rêvé d’écrire un livre. Son succès en ligne lui a ouvert les portes de l'édition qui ont des chances de ne pas se refermer de sitôt.

Le milieu de l'édition, c'est fou : à moins d'écrire Harry Potter, c'est compliqué. Alors je me suis dit que si mes vidéos fonctionnaient, ça deviendrait possible. Et mon plan a fonctionné !

Et tombent les têtes est un polar. On y suit MacKenzie, podcasteuse canadienne spécialisée dans le true crime, qui s'est donné pour objectif dans la troisième saison de son podcast, de retrouver la tête des victimes d'un célèbre tueur en série, déjà condamné et exécuté. Lancée dans une sorte de jeu de pistes, de chasse au trésor macabre, avec des indices et des fausses pistes découverts au fil du roman, la jeune héroïne fait des découvertes qui la mettent en danger. Toute la vérité ne devait vraisemblablement pas éclater. La tension monte en puissance à mesure que l’on avance dans ce page-turner redoutable.

Avec une autodérision que l'on devine, Victoria Charlton s'est inspirée d'elle-même pour dessiner cette protagoniste passionnée par les histoires sordides. Le roman bénéficie par ailleurs de son expertise sur les affaires criminelles réelles qu'elle connaît sur le bout des doigts. Et tombent les têtes et son héroïne sont ainsi une mine d'informations riche sur tout ce qui concerne le crime Outre-Atlantique. Au-delà de cette thématique macabre, le roman aborde des thèmes très contemporains qui sauront plaire à un public jeune et éveillé : la santé mentale chez les jeunes, avec la bipolarité du personnage principal, les relations amoureuses lesbiennes, le monde du podcast, la vie d’influenceuse et la présence sur les réseaux sociaux, la façon dont ces réseaux peuvent impactent la vie des jeunes gens, la vie de couple, l’infidélité, les séries Netflix, le racisme aux États-Unis…

