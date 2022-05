Arthur Baucheron a 17 ans lorsqu'il se lance sur TikTok. Son fauteuil roulant lui vaut beaucoup de questions. C'est grâce à ses réponses pleines d'humour que, deux ans plus tard, Arthur a plus de 800.000 abonné·es et publie son premier livre.

Arthur Baucheron, étudiant et créateur de contenu sur Instagram et TikTok, se déplace en fauteuil roulant depuis l'âge de deux ans © Astrid di Crollalanza

Comme chaque semaine, France Inter propose le samedi à 19 heures 20, ainsi qu'en podcast, le meilleur de Pastek, une émission de près de deux heures ayant lieu durant la semaine en direct sur la plate-forme Twitch. Cette semaine, c'est mercredi 11 mai à 19 heures que Tanguy Pastureau et Alex Vizorek, accompagnés de Lucie Marsaud (Lulu 2, pour les intimes), ont retrouvé leur communauté de "Pasteks". Au programme de cette nouvelle édition : quelques problèmes techniques, le top de l'actu, une revue de presse avec (de nouveau) des nouvelles de Charlène de Monaco et l'invité de la semaine : Arthur Baucheron, créateur de contenu en situation de handicap.

Arthur Baucheron, l'invité de la semaine

"J’ai besoin que ma présence sur les réseaux soit porteuse de sens et de me sentir pleinement ambassadeur de la différence." Dans son livre Les Roues sur Terre, la tête dans les étoiles, tout récemment publié aux éditions First, le jeune créateur de contenu Arthur Baucheron résume la démarche qui est la sienne depuis qu'il s'est "lancé" sur TikTok. Sa "différence", c'est le handicap. Atteint d'une amyotrophie spinale de type 2, le Bordelais est en fauteuil roulant depuis ses deux ans.

Retour en arrière. Au printemps 2020, pendant le premier confinement, qu’il passe, par prudence, chez ses grands-parents loin de la ville, Arthur Baucheron commence à publier du contenu sur la plate-forme TikTok. Il ne souhaite alors pas forcément mettre en avant son handicap, ni même en faire un sujet en soi. Comme la plupart des TikTokeurs et TikTokeuses voulant tromper l'ennui causé par la pandémie, il poste des reprises de chansons, des playbacks, des scènes de cinéma, des imitations. Toutefois, les utilisateurices sont intrigué·es par son handicap. Dans les commentaires sous ses publications, les questions commencent à pleuvoir et sont posées sans tabou : "Comment tu fais pour aller aux toilettes ?", "Est-ce que tu pourras avoir des enfants ?", "Comment tu te retournes la nuit ?", "Est-ce que tu pourras marcher un jour ?", "Tu peux te baigner quand même ?". À cette dernière question, la réponse, en vidéo sur TikTok, cumule 3,5 millions de vues.

Ainsi, jour après jour, sa communauté grandissante s’intéresse de plus en plus à son handicap, à son fauteuil roulant, aux détails pratiques de sa vie. En posant des questions, elle brise des tabous. À mesure qu’il y répond dans ses posts, avec un ton, une voix et un humour qui lui sont propres et qui seront sa signature, son succès s’accélère. Depuis lors, Arthur Baucheron utilise cette notoriété pour améliorer la visibilité du handicap et des personnes en situation de handicap, pour lutter contre les discriminations qu’elles subissent au quotidien. Son ambition : bousculer les préjugés. Ses armes : l’humour et l'optimisme. Aujourd'hui étudiant en communication, Arthur se définit comme un "éducateur à la différence".

Je veux continuer à diffuser mon message : qu’il est possible d’être un ado en fauteuil et d’avoir une vie normale.

Dans son livre, Arthur Baucheron souligne que, selon le CSA, la représentation du handicap à l’antenne des chaînes de télévision est seulement de 0,6 %. Selon lui, les discriminations subies par les personnes handicapées sont le fruit d’un manque de sensibilisation et de visibilité. Il est persuadé qu’en donnant plus de visibilité au handicap, qu’en montrant que l’on peut être handicapé et "normal", handicapé et drôle, handicapé et heureux, les valides auraient plus de curiosité, plus d’empathie, moins de réticences, de craintes et de préjugés vis-à-vis du handicap. L'impact sur la vie des personnes concernées serait, selon lui, vraiment positif.

De TikTok à l'Élysée

En novembre 2021, Arthur Baucheron a été invité, dans le cadre de l'opération intitulée DuoDay, à passer deux jours avec Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le DuoDay est une initiative, créée en 2008 en Irlande et lancée en France en 2018, qui a pour principe de former, le temps d'une journée, en entreprise, un binôme composé d’une personne en situation de handicap et d’un professionnel valide.

Il raconte dans le détail, minute après minute, cette expérience dans son livre : la traversée de Paris, dans un van de police, avec escorte et gardes du corps, à toute allure, sirènes et gyrophares allumés, la rencontre avec Emmanuel Macron, l’ascenseur ultra-privé du Président dans le Palais, le visionnage sur BFM et le débriefing, en présence de Gabriel Attal, de la conférence de presse donnée par le jeune homme politique quelques minutes plus tôt à l’issue du conseil des ministres, le déjeuner du lendemain avec Brigitte Macron, etc.

Le début pour le jeune créateur de contenu, d'une carrière en politique ? Affaire à suivre...

Suivre Arthur Baucheron sur ses réseaux

Le livre d'Arthur Baucheron, Les Roues sur Terre, la tête dans les étoiles, coécrit avec Olivia Karam et illustré par Alizée T, a paru aux éditions First.

