Maheva Stephan-Bugni pratique l' « astro-philo ». En 2018, elle a créé le compte Instagram "Astrotruc", qui utilise la pop-culture et les mèmes sur Internet pour parler autrement d'astrologie. Elle explique sa démarche dans un livre passionnant.

Après le compte Instagram inspiré de l'astrologie, Maheva Stephan-Bugni publie "Astrotruc", le livre © Astrid di Crollalanza

En janvier 2022, 356 000 personnes sont abonnées au compte Instagram "Astrotruc". Comme son nom l'indique, celui-ci vise à faire de l'humour autour de l'astrologie. En faisant de nombreuses références à la pop culture et en utilisant les mèmes, ces images détournées très populaires sur les réseaux sociaux, Maheva Stephan-Bugni, la créatrice d'Astrotruc, veut faire rire autant que changer le regard sur cette discipline qui divise. Le début d'année étant toujours une période de regain d'intérêt pour l'astrologie avec son lot de prédictions pour les mois à venir, l'autrice est l'invitée de Pastek.

Elle vient de publier aux éditions Marabout le livre Astrotruc - Décryptez votre thème astral avec la pop culture !. Elle y explique ce qu'elle a intitulé "l'astro-philo", un moyen de faire sa propre mayonnaise interne en utilisant les bases de l'astrologie. Celle qui se défend donc d'être astrologue explique ainsi :

L'astrologie est, comme tous les grands mythes, juste un langage qui permet de nous raconter, mais cela ne détermine pas les individus. Le thème astral est une simple contingence qui sert à dérouler des fils et qui, par analogie, aborde les grandes questions existentielles. Mais je ne suis ni un oracle ni une pythie.

La meilleure illustration de sa démarche se retrouve dans une citation de l’auteur de science-fiction Arthur C. Clarke, qu’elle place dès la cinquième ligne de son livre et qui dit : « Je ne crois pas à l’astrologie. Je suis Sagittaire et les Sagittaires sont sceptiques. » Les astres ont parlé et la messe est dite : humour, astrologie et références à la pop-culture, c’est Astrotruc !

📖 Le nouveau livre de Maheva Stephan-Bugni, Astrotruc - Décryptez votre thème astral avec la pop culture !, a paru aux éditions Marabout.

📖 Son premier livre, Mes petites routines - Astrologie pour révéler son potentiel, avait également paru chez Marabout.

