Passionné de jardinage depuis plus de 10 ans, Pierre partage ses trucs et astuces pour un potager parfait sur les réseaux sociaux. Avec presque 100 00 abonnés sur Instagram et 620 000 sur Twitter, Pierre nous présente son livre "Réussir son potager" aux éditions Marabout !

Avec ses 620 000 followers sur TikTok, Pierre le Cultivateur sort son livre "Réussir son Potager" chez Marabout © Pierre Le Cultivateur sur TikTok et Instagram

Pierre, 37 ans, ingénieur informatique de son métier, a conquis en une année plus de 620 000 abonnés avec son compte @le.cultivateur sur TikTok et a mis à peine plus de temps pour atteindre les 97 000 abonnés sur Instagram en tant que pierre.lecultivateur. Il y explique simplement comment faire germer des pépins, soigner ses plantes vertes, faire son potager ou booster ses plantes. Sa recette ? La simplicité ! Fort du constat, fait lorsqu’il a commencé à s’intéresser au jardin il y a une dizaine d’années, que les vidéos de conseils de jardinage étaient trop complexes, il a voulu donner ses bases à lui. Faire court, efficace, parce qu’il en est convaincu : « Quand on commence simple on ne baisse pas les bras ».

Un influenceur investi dans sa passion

Le produit du jardin qui le bluffe le plus c’est la carotte. Quand on se balade dans un supermarché, devant le rayon des carottes, ça ne sent rien. Dans son jardin, « quand jarrache une carotte, ça sent dans tout le potager! »

Pour ce qui est des conseils qu’il donne aux débutants qui souhaiteraient commencer un potager, il dit qu’il faut commencer petit. Un potager, c’est du travail. Il faut commencer par des légumes faciles. Ça motive pour continuer. Les haricots, les petits pois, les fèves, les tomates… Quand on achète les plants, c’est facile! Il dit de commencer par les tomates cerises, surtout quand on pense qu’on n’a pas la main verte. D’ailleurs, il ne croit pas vraiment au concept de « main verte ».

Année 1 : J’y vais mais j’ai peur / Année 2 : Je prends confiance / Année 3 : Ça marche et c’est cool !

Son livre se présente comme une sorte d’encyclopédie du jardinage qui propose une quarantaine de fiches sur les différents fruits, légumes et herbes aromatiques du potager, comment les récolter, les planter, les traiter… De plus, le livre est construit comme un programme de trois ans à suivre saisons après saisons pour avoir comme résultat le parfait petit potager.

L’approche est très didactique tant le livre se présente comme un manuel indispensable et détaillé sans être ennuyant. Les nombreuses images et photos d’illustrations en font d’ailleurs un bel objet. De nombreuses infographies permettent d’ailleurs de retrouver facilement et rapidement l’essentiel des informations. Pierre a écrit son livre à 100% et l’on sent qu’il est passionné et que son but n’était pas d’écrire un traité scientifique sur le jardinage mais bien de donner des astuces et de guider les novices

