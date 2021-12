Pour la dernière émission avant les fêtes de fin d'année, Pastek accueille Benjamin Verrecchia. L'humoriste, qui officie aussi sur YouTube sous le pseudonyme de Chef Verrecchia, partage avec humour et générosité ses recettes gourmandes.

Benjamin "Chef" Verrecchia publie son premier livre de recettes gourmandes chez Larousse © Delphine Constantini / Larousse

Depuis septembre 2021, Pastek, c'est Tanguy Pastureau et Alex Vizorek, qui se retrouvent chaque semaine sur la chaîne Twitch de France Inter pour deux heures de direct sans filtre autour de l'actualité et de la culture web. Pour les épauler dans cette aventure, inédite pour la radio de service public, Lulu, community manager, garde un œil sur eux et sur le chat. Tous les jeudis (ou presque), c'est donc ce trio qui accueille un·e invité·e venu·e des réseaux sociaux et/ou des cultures numériques. Voilà pour la version longue, le rendez-vous en direct. Pour la version courte, les meilleurs moments de Pastek sont diffusés à l'antenne de France Inter tous les samedis à 19 h 20. Pour la dernière émission de l'année, à quelques jours des festivités de la fin décembre, Pastek a voulu s'ouvrir l'appétit en accueillant un humoriste devenu chef cuisiner, en passant par la case YouTube. Il s'appelle Benjamin Verrecchia et publie sous le nom de Chef Verrecchia son premier livre de recettes : Kiff Food - Bonne bouffe, bons produits, bonne tablée !, a paru aux éditions Larousse

Le sens de la convivialité

Benjamin Verrecchia a 36 ans. Après avoir voyagé quelques années, en Irlande ou au Mexique, l'humoriste monte pour la première fois sur scène en 2012. Après ce temps sur les planches, à jouer un one-man-show, son confrère Pierre Croce, devenu vidéaste (ou YouTubeur, c'est selon) lui propose de rejoindre son « label » Maison Grise : il ouvre sa chaîne YouTube « Benjamin Verrecchia » en septembre 2017. En octobre 2020, sa passion pour la bonne cuisine et les bons moments conviviaux que permettent les repas festifs et gourmands, il décide d'ouvrir une deuxième chaîne, dédiée à la "bonne bouffe" : « Chef Verrecchia » compte, un an après sa création, plus de 400 000 abonné·es.

La bonne bouffe est pour moi intrinsèquement liée au bonheur.

Cette chaîne propose de nombreuses vidéos de dégustation collective et de défis et concours à plusieurs, mais aussi beaucoup de recettes où Benjamin Verrecchia se lance seul dans la conception d'un plat qu'il adore ! Son ton, toujours enthousiaste, humoristique et décalé, son autodérision certaine et sa générosité sympathique marquent la singularité d'une chaîne de cuisine pas comme les autres. Benjamin Verrecchia ne propose sans doute pas les plats les plus sophistiqués du YouTube Game, ni même les plus diététiques, mais ils comptent pour sûr parmi les plus réjouissants !

Pour aller plus loin

📖 Le livre de recettes de Benjamin Verrecchia, qu'il signe de son nom de cuisinier "Chef Verrecchia", Kiff Food - Bonne bouffe, bons produits, bonne tablée !, a paru aux éditions Larousse.

🕵️ Suivre Benjamin Verrecchia sur ses réseaux et dans ses projets :

Dans la seconde partie de l'émission

Pastek, c'est aussi, dans la seconde partie du live Twitch (et incidemment dans la seconde partie de l'émission), une revue de presse déjantée, pleine d'émerveillements, haute en couleurs et riches en coups bas. Chacun de leur côté, Alex Vizorek et Tanguy Pastureau épluchent chaque semaine la presse francophone pour en sélectionner et commenter le meilleur... mais surtout le pire !

Au sommaire de cette édition, les pages de Gala nous apprennent autant sur la nouvelle Miss France, Diane Leyre, que sur le yoga des mains ; l'hebdomadaire Public s'attarde sur des relations amoureuses qui vont plus ou moins bien, celle de Karine Ferri et Yoann Gourcuff, par exemple, ou celle de Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. Pour Alex Vizorek, rien ne vaut toutefois les pages "Docteur Love" de Public qui, cette semaine, explorent les possibilités offertes par différentes positions sexuelles.

Dans Paris Match, la popularité de Nicolas Hulot pose question, tout comme le bonheur conjugal fusionnel et total d'Anne Hidalgo et Jean-Marc Germain, ou encore le rôle éventuel de Cyril Hanouna dans la campagne présidentielle. Des nouvelles de Chantal Goya dans les pages de Closer, un dossier spécial sur la vieillesse dans Philosophie Magazine, des nouvelles de Charlène de Monaco dans Point de vue ou des révélations étonnantes sur la place de la danse country en France dans les colonnes du Figaro... tels sont les ingrédients du cocktail de fin de cette revue de presse.

En bonus, Tanguy Pastureau propose la découverte d'un magazine insolite : Simple Things est « un journal qui aide à se détendre et qui conseille de manger des algues. »

Retrouvez Pastek toutes les semaines en direct sur Twitch !

La programmation musicale du jour

Étienne Daho, "Virus X", 2021 [Dans la playlist de France Inter]

Parquet Courts, "Walking at a Downtown Pace", 2021 [Dans la playlist de France Inter]

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]

Joyeuses fêtes !

Toute l'équipe de Pastek s'absente pour deux semaines et vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

Pour les deux prochains samedis, dans un programme spécialement conçu pour la fin d'année, France Inter propose dès 19 h 20 la rediffusion de son nouveau programme musical Titre à titre :