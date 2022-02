Elle se surnomme "Mère castor des anecdotes ciné". Sur les réseaux, clararunaway vulgarise les dessous de l'industrie du cinéma et des séries TV avec enthousiasme, pédagogie et autodérision. Portrait d'une cinéphile qui ne se prend pas au sérieux.

Clararunaway transmet sa passion du cinéma et des séries TV sur les réseaux sociaux © Tristan Colangelo

Jeudi 17 février 2022, à 13 heures, dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek donnaient rendez-vous en direct aux abonné·es à la chaîne Twitch de France Inter pour leur Pastek hebdomadaire. Point de rencontre entre l'humour, l'actualité et les médias sociaux, Pastek propose chaque semaine de découvrir une personnalité qui s'illustre par son activité en ligne. Cette semaine, Alex et Tanguy, accompagnés de Lulu, modératrice et community manager de France Inter, recevaient ainsi clararunaway. Créatrice de contenu, vidéaste, réalisatrice, la jeune femme officie principalement sur YouTube, Instagram et Twitter, où elle vulgarise et partage sa passion pour le cinéma et les séries télévisées.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tout a commencé en Corée

À l’été 2017, clararunaway, qui n'avance pas encore sous ce pseudonyme, a vingt ans. Étudiante à Clermont-Ferrand, elle participe au concours Les Pouces d'Or, organisé par l'association Les Internettes, qui valorise la création féminine sur Internet. Elle tourne une fiction, seule, dans laquelle elle joue tous les rôles. Elle l’intitule Friend-Cheap et y raconte l’histoire d’une jeune femme qui souhaite effacer de sa mémoire tous les souvenirs de son ancienne meilleure amie, avec laquelle elle est fâchée. Elle remporte le concours, mais ne continue pas pour autant sur cette lancée.

Et pour cause, peu de temps après cela, Clara s'envole pour un voyage en Corée du Sud. C’est ce pays qui a été la révélation de sa vie. Dans un portrait que lui consacrait le magazine Les Inrockuptibles en mai 2020, elle disait : “Je pense vraiment que je suis née en Corée, que je suis devenue moi-même là-bas. C'était une vraie libération.” La jeune femme très effacée se révèle à elle-même, notamment parce qu’elle y découvre une culture de l’image bien plus marquée qu’en France. Grâce à un groupe d’étudiant·es cinéphiles, elle se prend de passion pour le cinéma, par la porte, pas aussi ouverte alors qu'aujourd'hui, du cinéma coréen. Elle séjournera plus de six mois en Corée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À son retour en France, elle s'installe à Lyon, sans, pour autant, savoir précisément qu'y faire. Elle multiplie les petits boulots et, surtout, s'immerge progressivement dans les réseaux cinéphiles de la ville. Sa participation au groupe lyonnais du mouvement international cinématographique Kino lui donne envie de reprendre la caméra. Elle y déploie un enthousiasme débordant, une énergie qui semble illimitée. Progressivement, elle se renseigne sur les coulisses de la création audiovisuelle, production, écriture, etc., participe à des Kino et commence à réaliser ses propres projets. Un intérêt grandissant pour les dessous de fabrication des films et des séries, les rouages de l’industrie, les secrets de tournage, semble se dessiner.

Quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, j'ai voulu m'intéresser à son fonctionnement de manière générale : je me suis dit que la production déteignait forcément sur l'œuvre en elle-même. J'avais envie de partager ces questions avec tout le monde.

Succès soudain

Ainsi, c’est sur YouTube qu’elle se lance, en mai 2019, avec une vidéo intitulée “Pourquoi produit-on des reboots ?” : de la vulgarisation sur l’économie de l’industrie cinématographique. Le ton est donné, deux ans après sa toute première vidéo, la chaîne de clararunaway est lancée. Il lui faut près d’un an pour franchir, en avril 2020, le cap des 10 000 abonné·es. Et puis, tout s’accélère : moins de deux semaines plus tard, en plein confinement, elle en a 40 000 de plus. “Honnêtement, je n'ai rien compris.”, confiait-elle alors aux Inrockuptibles. Depuis lors, sa popularité ne cesse d’augmenter à très grande vitesse. Pendant près de deux ans, elle garde un emploi stable en parallèle de ses projets en ligne. Petit à petit, elle passe à temps partiel, puis à temps très partiel, avant de décider, au printemps 2021, de vivre pleinement de cette activité de créatrice de contenu. Avec 145.000 abonné·es sur YouTube en février 2022, presque 23.000 sur Instagram et plus de 15.000 sur Twitter, clararunaway fait désormais partie des noms qui comptent dans le paysage de la vulgarisation sur YouTube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur sa chaîne YouTube, on trouve donc du contenu sur le cinéma et les séries TV, en particulier sur les dessous de ces industries. Elle se présente d’ailleurs comme la “Mère Castor des anecdotes ciné et séries”. Sa marque de fabrique : un débit de mitraillette, beaucoup d’humour et d’autodérision, des contorsions pas possibles, une gestuelle intense, un enthousiasme communicatif, une proximité avec ses abonné·es et, surtout, une approche de l’industrie cinématographique que l’on n’a pas trop l’habitude de voir ou d’entendre ailleurs.

Quand j'ai commencé YouTube, mon envie principale, c'était de pouvoir partager ma passion avec les gens. Mais je ne regardais pas tellement de critiques de cinéma ou de contenu cinéma.

En effet, bien plus que par un savoir encyclopédique qu’elle partagerait depuis une position de “sachante”, on la sent guidée par sa curiosité et son envie de répondre aux questions qu’elle se pose elle-même sur la face cachée de l’industrie du divertissement. clararunaway se moque ainsi des conventions de la "critique ciné" ou simplement d'une cinéphilie parfois surplombante ; elle décloisonne les chapelles et s'intéresse aussi bien aux séries qu'aux blockbusters, explore la sociologie et l’économie du cinéma (on entend souvent, comme un clin d'œil, quelques notes de la chanson "La Thune" d'Angèle, lorsqu'elle passe d'un chapitre à l'autre au sein d'une vidéo).

"Regardez le cinéma qui vous fait envie !"

Par ailleurs, elle ne cherche jamais à hiérarchiser un film ou un genre par rapport à un autre et ne prend, elle le rappelle, aucun plaisir à dire du mal d'une production. Chez clararunaway, on assume pleinement d'avoir une culture lacunaire et des goûts éclectiques, d'avoir grandi avec Disney Channel, on n'a jamais prétendu être une journaliste ou une critique de cinéma. En conclusion d'une vidéo publiée pendant le confinement, elle rassurait : “Chacun vit le cinéma à sa manière. Et ne pas avoir vu tel ou tel classique ne vous rendra pas moins légitime à en parler ou à regarder le reste. Soyez curieux, regardez le cinéma qui vous fait envie.”

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De plus en plus, la vidéaste de 25 ans affirme une touche personnelle dans la réalisation de ses contenus. On sent naître et grandir chez elle, vidéo après vidéo, des intentions, un véritable point de vue, de réalisatrice, avec des plans très travaillés, au service de de son écriture. Son envie et son moteur : chercher la meilleure façon, dans le fond et la forme, de raconter toutes les histoires qui la passionnent. L'amour du cinéma au service de... l'amour du cinéma.

J'essaie de pousser la réalisation de plus en plus loin. [...] Il y a cette idée : je réfléchis à ce que je veux dire et aux plans qui vont aller avec, avec la meilleure ambiance pour accompagner mon propos. [...] J'ai toujours eu envie de raconter quelque chose aussi par l'image.

Pour aller plus loin

🕵️ Suivre clararunaway sur ses réseaux :

📰 (Re)lire l'interview de clararunaway par Mathilde Blottière pour Télérama en octobre 2021

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le top de l'actu

Chaque semaine, avant d'accueillir l'invité·e de Pastek, Alex Vizorek et Tanguy Pastureau partagent leur "top de l'actu" : trois informations tirées de l'actualité de la semaine qui ont retenu leur attention, pour leur caractère étonnant, insolite ou juste désopilant.

Le top de l'actu de Tanguy

Le top de l'actu d'Alex

La revue de presse

De façon rituelle et réjouissante, la dernière partie de l'émission Pastek, sur Twitch pour la version intégrale, mais aussi dans la version radio et podcast, est consacrée à la revue de presse de Tanguy Pastureau et Alex Vizorek. De semaine en semaine, de magazine en magazine, de kiosque en kiosque et de suggestion en suggestion, de la part de la communauté en ligne, qui participe dans le chat ou en messages privés, les deux humoristes s'attardent et digressent sur le meilleur et le pire de la presse française.

Cette semaine, avaient retenu leur attention : Gala, avec une interview de Stéphane Plaza ou un dossier sur l'humour des Présidents de la République, Le Parisien, avec un article sur "Motchus", le "Motus marseillais", Paris Match avec l'éloge du Prince Charles par Stéphane Bern, Public, qui révèle le célibat radieux de Sophie Marceau, les titres parfois trompeurs de France Dimanche et d'Ici Paris, le sommaire détaillé de la nouvelle formule de Playboy, à la recherche des pages économie, L'Express qui publie un article sur les robots qui traquent les immigré·es clandestin·es aux États-Unis, Nous deux, avec le témoignage d'une lectrice qui déplore son manque d'ami·es et celui d'une autre qui souhaite qu'on lui envoie des fèves pour son petit-fils collectionneur, L'Obs qui décrypte le marketing de l'humour dans les partis politiques d'extrême-droite, et le numéro 46 du magazine Matouchat.

Retrouvez Pastek toutes les semaines en direct sur Twitch !

La programmation musicale du jour

Lana Del Rey, "Watercolor Eyes", issu de la bande-originale de la série Euphoria, 2022 [Dans la playlist de France Inter]

Sopico, "Passage", 2022 [Dans la playlist de France Inter]

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]