Alors étudiante en droit, Angle Droit s'est lancée dans la vulgarisation juridique sur YouTube en 2015. Mais depuis presque trois ans, c'est sur Twitch qu'elle officie et régale sa communauté, "la pire commu", avec ses streams éclectiques.

De YouTube, où elle faisait de la vulgarisation juridique, Angle Droit est passée, sur Twitch © Chloé Ramdani

À la ville, cette jeune femme s'appelle Florence. Mais, depuis 2015, sur les réseaux sociaux et les plates-formes, elle se fait appeler Angle Droit. D'abord spécialiste de la vulgarisation sur tout ce qui concerne la justice et le droit, Angle Droit s'est petit à petit mise à Twitch, à en adopter les codes et les usages, et s'est lancée dans le gaming. Récit d'un virage particulièrement bien négocié.

Pour aller plus loin

🕵️ Suivre Angle Droit sur ses réseaux :

Le top de l'actu

Sur Twitch, comme dans la version radio, la première partie de Pastek, c'est le top de l'actu : Alex Vizorek et Tanguy Pastureau partagent chacun et chaque semaine trois informations tirées de l'actualité qui ont retenu leur attention pour leur caractère particulièrement important ou particulièrement inutile. Un tour de chauffe où l'on commence à lâcher la rampe.

Le top de l'actu d'Alex

Les sanctions insolites (dans les industries du jeu vidéo ou de l'alcool) imposées à la Russie

La Coupe du monde de céleri rémoulade

L'intrusion de militant·es dans la maison d'un oligarque proche de Vladimir Poutine

Le top de l'actu de Tanguy

Les affiches de campagne des candidat·es à l'élection présidentielle

Le retour sur le Rocher de Charlène de Monaco

Un débris de la fusée Ariane retrouvée sur une plage de la Martinique

La revue de presse

Au sommaire de la revue de presse déjantée de cette semaine, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek ont sélectionné : les vacances de David Guetta à Saint-Barthélemy dans les pages de Closer, François Hollande au Salon de l'Agriculture dans Voici, qui, également, s'intéresse aux vacances de Jean-Luc Reichmann à Saint-Barthélemy et partage les conseils beauté de Tatiana Silva, la une de Point de vue avec la famille Rainier de Monaco et l'intérieur de ce même magazine avec la santé de la reine Elisabeth II ou les bienfaits de la balnéothérapie, la catégorie spécifique d'électeurices dont Yannick Jadot est le candidat à l'élection présidentielle préférée, présentée par Le Canard enchaîné, la saga de la candidature manquée de François Hollande expliquée dans Le Monde, Ici Paris qui s'intéresse au "lien secret" de Jacques Chirac et Valérie Pécresse, la découverte de Yoga Magazine, Science & Vie Junior qui pose notamment la question suivante : "Est-ce qu'un poisson rouge peut conduire une voiture ?" et qui creuse celle des divorces chez les albatros, le point de vue de Marine Le Pen sur le féminisme dans les pages du dernier Elle.

Retrouvez Pastek toutes les semaines sur Twitch et participez en direct dans le chat !

Merci à Morgane Becker pour la modération du chat en direct.

La programmation musicale du jour

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]