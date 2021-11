Son compte Instagram "Les perruques de Thomas", créé en février 2020, a sauvé son confinement et celui de milliers de Français·es. Thomas Poitevin avait prévu de quitter la scène de théâtre, mais le succès immédiat de ses vidéos l'y a fait revenir.

Thomas Poitevin a conquis le public grâce à son compte Instagram "Les perruques de Thomas" © Marlène Delcambre

Thomas Poitevin est comédien, auteur de théâtre, scénariste et metteur en scène. Il se produit jusqu'au 28 novembre 2021 dans un spectacle intitulé Thomas joue ses perruques au Théâtre du Rond-Point, à Paris. Il est ensuite en tournée en France et en Belgique jusqu'au printemps 2002. Mais qui est donc Thomas Poitevin ? Dans une récente story publiée sur son compte Instagram, @les.perruques.de.thomas, qui compte, en novembre 2021, près de 75 000 abonné·e·s, il résume ainsi son parcours et ce qu'il s'est passé pour lui ces quelques dernières années :

En 2018, je faisais mon premier seul-en-scène. Ça s’appelait Les désespérés ne manquent pas de panache. J’y jouais plein de personnes. Après, je me suis dit que j’allais continuer sur Instagram. Et puis les pangolins sont arrivés. Et vous êtes arrivé·e·s. Et vous avez changé ma vie. Du coup, j’ai la chance aujourd’hui de faire un tout nouveau spectacle… […] On a hâte de vous montrer, de se rencontrer, de rire ensemble. J’ai hâte. Et tout ça, c’est quand même grâce à vous. Merci !

À deux doigts de raccrocher

Thomas Poitevin doit donc beaucoup à lui-même et à sa communauté, mais aussi à la crise sanitaire du Covid-19 et à ses confinements. En en effet, c'est en février 2020, tout juste un mois avant le premier confinement, qu'il ouvre son compte Instagram et crée le concept en ligne des "perruques de Thomas". À l'origine, le comédien envisageait de quitter la scène pour se consacrer à ses activités d'auteur et de scénariste et pensait utiliser les réseaux sociaux pour, simplement, garder un lien avec sa casquette d'acteur, continuer à faire vivre les personnages qu’il avait créés dans son précédent spectacle et profiter de son entourage et de sa (modeste, alors) communauté pour essayer de nouvelles choses, tester des blagues, des personnages, des formules. Thomas Poitevin aimait l’idée, permise par Instagram, d’avoir des retours directs, sans penser qu’il connaîtrait un tel succès. C'est donc ainsi et pour cette raison qu'il a commencé à se coiffer de ses multiples perruques pour incarner, face à sa caméra, toute une galerie de personnages délicieusement abîmés.

Les gens qui me font rire, ce sont les gens qui me touchent. Parce qu'ils sont en difficulté ou pas très à l'aise avec la vie. Mais ils essaient quand même...

Pour l'acteur-auteur, le succès est aussi immédiat qu'il est alors inattendu.

J’imaginais que j’aurais trois cents abonné·e·s, mes ami·e·s et connaissances, en gros, faire ça de temps en temps ; avec l’idée que ce serait comme un petit laboratoire d’expérimentation à vue… Puis le confinement est arrivé : j’ai posté beaucoup de vidéos, et ça a très bien marché.

De la scène aux réseaux... à la scène

Effectivement, Caro, Gentiane, Papy Daniel, Laurence ou encore Hélène Saint-Just, agente immobilière dans le riche Ouest parisien, trouvent leur public. L'humoriste-portraitiste séduit une audience, en mal de tendresse et de divertissement, chaque jour grandissante. Avec un rythme presque quotidien et une vraie justesse dans l'écriture et dans l'interprétation des personnages, Thomas Poitevin fait mouche. Nombreuses et nombreux sont ses admirateurices qui confient que les perruques de Thomas ont sauvé leur confinement !

À la fin du printemps 2020, le Théâtre Sénart (Seine-et-Marne) le contacte pour lui proposer une adaptation théâtrale de ses sketchs perruqués. L'idée fait son chemin et se concrétise, sans tomber dans le simple copier-coller.

Ce ne sont pas des pastilles vidéos au théâtre, on a voulu faire du théâtre. Certains textes marchent en gros plan sur Instagram mais pas forcément sur scène. C'est une tout autre échelle.

Aujourd’hui, avec un seul-en-scène intitulé Thomas joue ses perruques, il est sur la scène du prestigieux Théâtre du Rond-Point, à Paris. Son cœur pencherait-il toujours plus vers le spectacle vivant que vers la vidéo ? Doit-on penser qu'Instagram n'aura été une sorte de tremplin vers ce qu’il aime le plus ? Il confie : « Je viens de la scène, j'y retourne. » Pour autant, que ses presque 75 000 abonné·e·s se rassurent, le quadragénaire n’a pas pour autant l’intention d’abandonner les réseaux.

Je n'ai pas envie d'arrêter, c'est un endroit de confort pour moi, très joyeux. Mon seul impératif est de continuer à publier dans un élan de plaisir. Si l’inspiration vient, elle vient !

Dans la seconde partie de l'émission

Chaque semaine met la barre un peu plus haut pour la semaine suivante : la revue de presse décalée de Pastek, assurée par Tanguy Pastureau et Alex Vizorek, est plus qu'une promesse. Même quand l'actualité est décevante, que les vedettes du show-business et les personnalités politiques ne donnent que peu de grain à moudre aux hebdomadaires préférés de nos deux trublions, ce sont quand même presque 50 minutes en roue libre que Tanguy et Alex offrent aux spectateurices de Twitch. Au sommaire de cette semaine : la bromance entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, le reportage de Paris Match au Salon du Made in France, les conseils beauté, à base d'huile d'olive, de Sophie Marceau, un sujet sérieusement déroutant sur les greffes de cheveux en Turquie dans les pages du magazine Néon, la déception de Tanguy face à la pauvreté de l'actualité people, visible à la une de Voici, et un gros dossier dans Schnock consacré au Dîner de Cons, avec Francis Veber qui se lâche...

Pour aller plus loin

Thomas Poitevin est sur la scène du Théâtre du Rond-Point, à Paris, jusqu'au 28 novembre 2021 dans un spectacle intitulé Thomas joue ses perruques.

(Re)découvrir le compte Instagram de Thomas Poitevin : @les.perruques.de.thomas

