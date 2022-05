Connue pour son humour et son franc-parler sur Twitch, Epsylone (Epsylone Tattoo) est aussi tatoueuse et créatrice de contenu sur TikTok, où plus de deux millions d'abonné·es suivent son quotidien. Rencontre avec la Lilloise qui ne dort jamais.

Nora, dite Epsylone ou Epsylone Tattoo, est à la fois tatoueuse dans un salon à Lille, créatrice de contenu sur TikTok et streameuse sur Twitch © / Valentin Zawartoski / DeerCut Production

Diffusée à la radio sous la forme d'un best-of le samedi à 19 heures 20 et disponible en podcast dans la foulée, Pastek est une émission hybride qui prend forme un jour (ou un soir) de la semaine en direct sur la plate-forme Twitch, sur la chaîne de France Inter, lancée en septembre 2021. Pendant près de deux heures, les deux humoristes Alex Vizorek et Tanguy Pastureau sont accompagnés d'une modératrice et co-animatrice pour échanger, discuter et plaisanter avec la communauté des "Pasteks" présent·es dans le chat, partager leur top de l'actualité de la semaine, faire une revue de presse déjantée et recevoir un·e invité·e issu·e des cultures numériques et célèbre (surtout) sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 18 mai 2022, à 18 heures 45, rendez-vous était donné avec Lucie Marsaud (Lulu 2), community manager de France Inter, pour accueillir la tatoueuse, streameuse et créatrice de contenu Epsylone.

Epsylone (Epsylone Tattoo), l'invitée de la semaine

À la ville, elle s'appelle Nora, elle est tatoueuse dans un salon et mère d'une enfant de 10 ans. À 29 ans seulement, la vie de la jeune Lilloise semble déjà bien remplie et, pourtant, elle mène une existence parallèle sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitch en tête, où elle officie et régale sa communauté, les "gueux", sous le pseudonyme d'Epsylone.

Epsylone streame donc quasiment tous les soirs, à partir de 21 heures, pour des lives qui durent souvent cinq ou six heures. Tatouages effectués en direct, construction de Lego, karaoké, simple discussion ou conversations à plusieurs, jeux vidéo, etc., son contenu éclectique offre à ses abonné·es un large éventail de choix et de divertissement. Chez Epsylone, Twitch devient parfois une affaire de famille puisqu'elle streame à l'occasion avec son mari, Roman, connu également sur la plate-forme sous le pseudonyme de Namor.

Sur TikTok, c'est une autre histoire. Son nombre d'abonné·es, qui dépasse les deux millions, ne l'intimide pas et Nora répond sans tabou aux questions de sa communauté. La plupart du temps, elle donne des conseils et partage son expérience à propos du tatouage, mais elle donne également à voir et à entendre des anecdotes, des petits vlogs de ses journées au travail, voire des extraits de ses sessions sur Twitch. Concernant son succès sur la plate-forme, Epsylone considère qu'elle a "fait le bon truc au bon moment", en se lançant en 2019. Point de modestie : c'est bien sa personnalité forte et sans détours qui a fédéré ses jeunes fans. Tout comme son assiduité : Epsylone publie sur TikTok au moins deux à trois par jour.

Tatoueuse tatouée

À l'origine, Nora voulait s'orienter vers des études de graphiste, mais sa découverte du monde du tatouage à l'âge de 18 ans la décide à en faire sa passion puis, rapidement, son métier. Spécialisée dans les tatouages dits "mignons", colorés, voire enfantins (petits animaux, princesses, Disney, peluches, etc.), Nora montre l'étendue de son talent et de son savoir-faire sur les réseaux. À Lille, elle officie dans un salon sur le quai de l'Ouest, appelé La Bonbonnière, avec sa consœur devenue amie Kloelicious. Epsylone elle-même est tatouée de la tête aux pieds et choisit de montrer (dans la limite de la pudeur) son corps et ses ornements. À ses détracteurs et détractrices, elle répond avec son franc-parler et son humour qui la définissent si bien. La jeune femme, en effet, a acquis une solide confiance en elle qui lui permet aujourd'hui de s'assumer pleinement telle qu'elle est.

Il y a quelques années, je n'aurais jamais osé poster une photo de moi. Désormais, j'essaie de montrer que, peu importe notre apparence, il faut avoir confiance en soi !

Epsylone partage volontiers son point de vue sur le monde du tatouage. Elle explique notamment : "Le tatouage a explosé grâce aux réseaux sociaux. Il y a dix ans, ça faisait un peu taulard. Maintenant, c’est l’inverse. On est limite original si on n’a pas de tatouage. Dans la société actuelle, on a besoin de se différencier les uns des autres." Elle ajoute et confesse : "C’est un peu m’as-tu vu, car ça sert aussi à affirmer son identité et montrer qu’on est différent. On a toutes et tous besoin de se sentir un peu unique."

En savoir plus sur Epsylone, ses tatouages et ses réseaux

