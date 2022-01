Pour la première fois de la saison, c'est une star du Twitch français qui rejoint Tanguy Pastureau et Alex Vizorek : Ultia est l'invitée de Pastek. Ppour parler stream, jeux vidéo et révolution dans les médias, la Reine Ratus rencontre les Pasteks.

Ultia est la première streameuse à rejoindre l'émission Twitch de France Inter © Djowcoco

Sur les réseaux sociaux, sa notice biographique précise : “J’suis une pro, c’est clair.” Et pour cause, Ultia fait partie de la poignée de streameurs et streameuses professionnel.les en France. Streameur ? Streameuse ? Cela signifie que son activité a lieu en ligne, sur la plate-forme Twitch. Sur Twitch, on "streame", c'est-à-dire, en français, que l'on diffuse du contenu, le plus souvent en direct. Avec sa communauté, Ultia partage donc son quotidien et ses activités, en première ligne desquelles on trouve le jeu vidéo, moteur originel de Twitch. Et cela tombe bien, la jeune femme en est une grande fan depuis l'enfance. Dans une interview récente, elle déclarait :

J’ai le quotidien d’une cheffe d’entreprise. [...] “On me dit souvent : « Mais quel bonheur d’être payée pour jouer ! ». C’est vrai qu’on a beaucoup de chance. [...] Mais ça demande énormément de travail. Je considère cette activité comme un boulot classique.

Ultia streame en effet six jours sur sept, toujours l’après-midi ou le soir, pour des lives qui durent en général entre deux et six heures. Elle annonce sa programmation avec quelques jours d’avance pour les quelques 226 000 personnes qui suivent sa chaîne et celles et ceux qui, sans forcément y être abonné·es, voudraient la regarder. Pour Ultia, cela représente une trentaine d’heures de jeu dans la semaine, sans compter les lives où elle cuisine ou bien ceux au cours desquels elle discute simplement avec sa communauté, qu'elle a surnommé les "Ratus".

Notoriété insoupçonnée ?

Jeudi 20 janvier 2022, entre 13 heures et 15 heures, la "Reine Ratus", comme elle a été surnommée, a donc invité ses abonné·es sur une autre chaîne Twitch, celle de France Inter, où officient depuis septembre Tanguy Pastureau et Alex Vizorek pour leur émission hebdomadaire Pastek. Car Twitch, en effet, intéresse de plus en plus les médias traditionnels, à mesure que les contenus que l'on y trouve se diversifient. Des émissions plus classiques y prennent place, des talk-shows, des émissions politiques, des rendez-vous d'actualité, etc. Mais parmi les différences notables entre Twitch et, par exemple, la télévision, on retrouve avant tout la question de l'interactivité. Sur Twitch, les spectateurs et spectatrices sont présent·es sur un fil de discussion, un chat, et partagent en direct leurs réactions à ce qui se passe sous leurs yeux.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Twitch, difficile de se figurer ce que représentait le fait de recevoir Ultia dans Pastek. Mais pour les "Ratus" et les utilisateurices aguerri·es de la plate-forme, ce fut un rendez-vous à ne pas manquer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'est remarqué dans le chat et dans le nombre de spectateurices en direct, qui a dépassé le record de l'émission. Au micro de Tanguy et Alex, Ultia s'est donc livrée, dans la bonne humeur, à un périlleux exercice de vulgarisation pour expliquer, entre autres choses, à "la France Inter" les arcanes et les usages de Twitch, le marathon caritatif ZEvent, auquel elle participe chaque année, ainsi que son quotidien de streameuse.

Pour aller plus loin

🕵️ Suivre Ultia sur ses réseaux et dans ses projets :

Dans la seconde partie de l'émission

Sur Twitch, dans Pastek, une fois l'invité·e parti·e, Alex Vizorek et Tanguy Pastureau s'adonnent à leur activité (presque) préférée de la semaine : leur revue de presse drolatique. Ils se sont amusés cette semaine en se penchant notamment sur la crise de la cinquantaine de Jeff Bezos racontée par Gala, le festival de littérature lancé par Marlène Schiappa évoqué (avec ou sans ironie ?) par L'Obs, ou encore sur Paris Match qui relate la passion culinaire de Fabien Roussel et les confessions intimes de Miss France...

Retrouvez Pastek toutes les semaines en direct sur Twitch !

La programmation musicale du jour

Joy Crookes, "Kingdom", 2021 [Dans la playlist de France Inter]

Étienne Daho, "Virus X", 2021 [Dans la playlist de France Inter]

Et un extrait de : Lorenza, "Dona Dona", 2021 [Chanson parodique créée par Ultia dans le cadre du jeu Grand Theft Auto V]

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021 [Dans la playlist de France Inter]