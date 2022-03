Passioné d’Histoire et d’histoires, Rivenzi est le père Castor breton qui vous permettra aussi bien de vous délecter de sujets historiques que de vous dégoûter avec humour par son niveau sur une multitude de jeux. Ce streamer polyvalent est devenu une des figures du Twitch français.

Rivenzi nous emmène dans son univers où se rencontrent sport, histoire et jeux vidéos sur sa chaîne Twitch https://www.twitch.tv/rivenzi © @djococow sur Twitter et Instagram

Son côté polyvalent et ses spécialisations autour du sport et de l’histoire font de Rivenzi un des incontournables de la plateforme Twitch et un guest régulier sur les émissions des autres streamers auprès desquels il a su vite trouver sa place.

Une transmission des savoirs, toujours avec humour

Sur Twitch, Rivenzi apporte donc une nouvelle manière de faire de l’Histoire. À partir du jeu et de l’actualité culturelle, il permet de déconstruire les erreurs et les clichés véhiculés. Ses deux licences, en Histoire et Histoire de l’Art, lui donnent une certaine légitimité pour aborder les sujets. Celle-ci est renforcée par la présence des historiens invités dans ses émissions.

J’aime bien streamer des jeux vidéo mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est créer des concepts d’émission

Twitch permet une interactivité que YouTube ne permet pas et un ton plus léger qui ne pourrait pas avoir sa place dans un séminaire de recherche. Quelle que soit l’émission, il y a toujours un équilibre entre le discours scientifique et le divertissement. Lors des Let’s Play, Rivenzi a tendance à s’amuser des clichés véhiculés ou des anachronismes. Lors des live histoire, le ton est plus sérieux. C’est l’heure d’apprendre et d’approfondir ses connaissances sur un sujet tout en gardant, à certains moments, un ton humoristique.

C’est toi face à ton public. Il y a un côté incontrôlé. J’ai quelques idées avant de lancer le live mais il faut être capable d’animer, sur des horaires pouvant aller jusqu’à 7 h de suite

ses live du samedi consacrés au sport reprennent le principe de talkshow sur l’actualité sportive du moment. Touche-à-tout, Théo ne se limite pas à ses sports de prédilection et peut aussi bien parler des JO que du sport automobile accompagné de ses chroniqueurs et amis. Encore une fois, il adopte une démarche de vulgarisation et un ton humoristique sur cette émission afin d’intéresser le plus grand nombre à toutes sortes de pratiques sportives.

