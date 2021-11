Morgane Ortin est autrice, mais elle est aussi une archiviste de l'intime. Sur son compte Instagram "Amours Solitaires", elle recueille et publie des messages d'amour. Récemment, elle s'est penchée sur les secrets de sa communauté et de sa famille.

Morgane Ortin, créatrice d'Amours Solitaires, publie 'Le Secret' chez Albin Michel © Kenny Germé

Autrice, fondatrice du compte Instagram Amours Solitaires, Morgane Ortin est aussi, en quelque sorte, une éditrice. De son côté, elle se définit comme une "archiviste de l’amour, révolutionnaire de l’intime et poétesse". Depuis toujours, elle se passionne pour les échanges épistolaires et, depuis février 2017, elle recueille les conversations intimes d’amoureux et d'amoureuses qui lui partagent leurs messages les plus personnels. Son projet : créer les archives francophones de l’amour contemporain, grâce à ce projet collaboratif. Amours Solitaires compte, en presque 2000 publications et moins de cinq ans après sa création, près d'un million d'abonné·es.

"Incessamment sous peu, incessamment sous toi"

De ce succès, Morgane Ortin a tiré deux livres : Amours Solitaires, tomes 1 et 2, ont paru chez Albin Michel puis en poche, chez J'ai lu. À chaque fois, l'autrice a compilé plus de deux cents échanges amoureux réels pour créer une histoire d'amour fictionnelle. Faire de l'intime quelque chose d'universel, là réside aussi l'élan de la trentenaire. Le projet a même, par la suite, été adapté en websérie.

Pour son troisième livre, Le Secret, Morgane Ortin a poussé un peu plus loin le curseur de cette démarche : en avril 2020, après avoir passé quelques jours à Marseille, chez sa mère, elle rentre à Paris en train. Elle s’ennuie, la batterie de son ordinateur est vide. Elle publie donc une story sur Instagram, sur le compte d’Amours solitaires, demandant à sa communauté : « Confiez-moi un secret ». Elle précise qu'elle souhaite qu'on lui envoie « du croustillant ». Elle ne s'attend alors pas du tout à ce qui va suivre : en quelques dizaines de minutes, les témoignages affluent, tous plus généreux, sincères et intimes les uns que les autres. Pendant l'année qui suit, avec beaucoup d’intelligence, de sincérité et de générosité, Morgane Ortin s'est appliquée à tisser des liens entre tous ces récits pour y trouver quelque chose d’universel et, finalement, se poser la question du poids des secrets dans sa propre histoire.

La parole sauve

Le Secret est un livre militant, une enquête qui explore le monde des secrets, des tabous, des mensonges et des non-dits, dans toute leur dimension politique, psychologique, intime, sociétale et humaine. Plus qu'un essai, l'ouvrage délivre également beaucoup plus sur son autrice que ce qu’elle avait imaginé en le commençant.

À l'écoute de sa communauté, Morgane Ortin réussit à mettre en valeur les paroles recueillies, à les faire résonner les unes avec les autres et avec ses propres secrets de famille, pour délivrer un message, somme toute assez efficace : la parole libère, la parole sauve. Dans un contexte sociétal chamboulé par #MeToo, l'autrice prend le soin de rappeler que la parole reste un privilège et que, plus qu'une injonction, son parcours et ses conseils sont à suivre avec la mesure que chacun·e peut se permettre dans sa propre vie.

Tous les livres de Morgane Ortin, Amours Solitaires, Amours Solitaires - Une petite éternité et Le Secret, ont paru aux éditions Albin Michel.

Suivre Morgane Ortin sur ses réseaux :

