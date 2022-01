Professeur des écoles, Simon Huyot, dit Simon Hyt, s'est donné pour mission de redorer le blason de la profession d'enseignant. Son médium : les réseaux sociaux. Sa recette : un humour décapant et des saynètes tirées de son quotidien.

Simon Hyt, enseignant, publie chaque jour des TikTok tournés dans sa salle de classe © Simon Hyt

Cette semaine, dans Pastek, c'est un enseignant qui est venu se joindre sur Twitch, à Tanguy Pastureau et Alex Vizorek. Professeur des écoles en classe de CE1 en Seine-Saint-Denis, Simon Hyt, comme il se fait appeler, a décidé de conquérir les réseaux sociaux, notamment TikTok, avec un humour aussi désopilant que personnel. Passionné par son métier dans l'Éducation nationale, qu'il exerce depuis 6 ans, il raconte en ligne, avec enthousiasme et second degré, le quotidien de sa salle de classe. En moins de deux ans, le succès est au rendez-vous et, aujourd'hui, sa notoriété sur les réseaux lui permet de montrer tout ce qu’il y a d'enthousiasmant, de drôle et de méconnu dans son métier. Humble, le jeune homme de 29 ans n'en est pas moins très fier de participer à faire bouger les mentalités sur le corps enseignant.

Microfibre

TikTok est l’application mobile de création et de partage de vidéos la plus téléchargée au monde en 2020. Le succès de la plate-forme est tout à fait délirant chez les jeunes gens (en particulier chez les 13-24 ans), qui y passent en moyenne plus d’une heure par jour.

Simon a beau avoir 29 ans, il a publié plus de 800 TikTok en à peine plus d’un an et demi. Au début, il l'utilisait pour partager son quotidien, ses vacances, des blagues, des chorégraphies, des contenus drôles et décalés, mais pas du tout en rapport avec sa fonction dans l'Éducation nationale. Pour lui, tout a vraiment explosé quand il a commencé à faire des petites mises en scène pour parler de son quotidien de professeur des écoles.

Le principe de ses vidéos est souvent le même : en s’appropriant les codes de TikTok (vidéos courtes, chorégraphies, texte de légendes en surtitres, et, surtout, playback [sur de la musique ou des dialogues existants]), il met en scène, en jouant tous les personnages, des saynètes survenues dans sa salle de classe. Il s'y moque, gentiment, des bêtises ou des comportements de ses élèves, de leurs parents, et même, de son propre comportement, voire de celui de ses collègues. C’est souvent très bon enfant, rarement méchant, tout le temps bien vu. Simon Hyt avoue qu’il exagère parfois, qu’il caricature les moments vécus, pour en augmenter le potentiel comique. La tendresse et l'affection qu'il porte à ses élèves, semble toutefois, quant à elle, bien authentique (même si Simon, pour jouer leur rôle, se coiffe systématiquement de son mythique chiffon microfibre, baptisé Totor par sa communauté).

Un véritable phénomène

Le 17 septembre dernier, on pouvait lire dans les pages de M, le magazine du Monde, un article intitulé “Sur TikTok, les profs changent de tactique”. Il y était question du phénomène des enseignants à la conquête de TikTok. Car Simon n’est pas un cas isolé. L'article expliquait en effet : “En classe, ce sont des enseignants comme les autres. Mais sur ce réseau social ultrapopulaire chez les 13-24 ans, ils se lâchent : sketchs, défis, quiz, leçons en accéléré… Un moyen de désacraliser leur métier sans le décrédibiliser.” Sur TikTok, depuis environ deux ans, des dizaines de professeurs du primaire et du secondaire mobilisent des centaines de milliers d’abonné·es autour de contenus pédagogiques, ludo-éducatifs ou simplement humoristiques, d’une durée moyenne d’une minute. Il y a donc "de tout", mais un point commun à tous ces comptes : le partage, avec le sourire, d’un métier qui est une passion.

Ainsi, tou·tes ces profs offrent en quelque sorte à l’Éducation nationale une campagne de communication gratuite et quotidienne, ciblée sur les jeunes gens. Sont-ils rémunérés pour cela ? Pas du tout. Et Simon n'accepte pas, par ailleurs, les partenariats privés ou les publications dites sponsorisées. L'Institution veille au grain et, d'ailleurs, garde un œil circonspect sur ces initiatives, bien qu'elle semble avoir compris que les interdire causerait plus de tort qu'autre chose.

