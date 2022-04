Premier streameur politique, animateur du talk-show "Back Seat" sur la plate-forme Twitch, Jean Massiet s'efforce depuis 2015 d'expliquer les rouages de la politique aux jeunes. Son public cible ? Celui qui n'en a rien à faire ! Et ça fonctionne.

Depuis 2015, Jean Massiet décrypte la politique sur Twitch pour les jeunes © / Chloé Ramdani

Toutes les semaines, les mercredis, jeudis ou vendredis, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek donnent rendez-vous sur Twitch, sur la chaîne de France Inter, pour Pastek, une émission d'humour, de cultures numériques et d'actualités, dont les meilleurs moments passent à l'antenne de la radio et sont disponibles en podcast. Une émission décontractée, en trois parties : le top de l'actu, l'invité·e de la semaine et la (mythique) revue de presse. Pour le live du mercredi 27 avril, Tanguy et Alex étaient accompagnés de Morgane, social media manager et modératrice, pour recevoir le premier streameur politique français, Jean Massiet.

Jean Massiet, l'invité de la semaine

Depuis juin 2021, sur sa chaîne Twitch, il anime tous les jeudis à 19h30 un talk-show politique très regardé et intitulé Back Seat, mais Jean Massiet vulgarise la politique sur la plate-forme depuis plus de six ans, ce qui fait de lui le premier streameur politique français. Mais comment en est-il arrivé là ? Après des études de droit et d'affaires publiques, qui le préparent logiquement à une carrière politique, il devient "collaborateur d’élu·e" à partir de 2012. Pendant quelques années, il avance sur les rails qu'il a posés devant lui et travaille dans divers cabinets : dans une mairie d'arrondissement, à la Mairie de Paris, au Conseil général de Seine-Saint-Denis, puis au cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine, dont il est, pendant un moment, la "plume".

C'est à la suite des attentats dirigés contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, en janvier 2015, et du grand rassemblement public qui a suivi dans toute la France, qu'il a l’idée, avec un ami, de lancer une chaîne de vulgarisation politique sur Twitch : "On débattait encore une fois de cette démocratie qui n’en finit plus de nous décevoir. On était d’accord sur le constat que la politique est incompréhensible pour ceux qui ne font pas partie du petit landerneau parisien des collaborateurs politiques, juristes, journalistes ou encore militants." Fan du streaming de jeux vidéo, Jean opte donc pour la plate-forme Twitch avec un concept inédit, le décryptage en direct des débats politiques et, notamment, celui des "questions au gouvernement", un moment hebdomadaire de la vie politique française se déroulant à l'Assemblée nationale.

Après quelques déboires avec la plate-forme Twitch, Jean Massiet finit par se faire remarquer grâce à son style passionné, drôle, décomplexé et néanmoins très précis et documenté. Celui qui a alors quitté la vie politique la commente en ligne et en direct, comme on commenterait une manifestation sportive. Il donne des éléments de contexte aux prises de paroles tout en faisant des blagues, s’attarde parfois sur les coiffures ou les tenues, mais s'efforce de décrypter avec rigueur les codes et les usages de l’Assemblée ou du Sénat.

La politique sur Twitch prend une ampleur inattendue en mars 2021 lorsque l'animateur et streameur Samuel Etienne reçoit, coup sur coup, sur sa chaîne, l’ancien Président de la République François Hollande et le Premier Ministre Jean Castex. Le succès est au rendez-vous. Grâce à une aide du CNC et un financement participatif, Jean Massiet lance alors Back Seat en juin 2021, qui devient rapidement le programme phare de sa chaîne. Son ambition : en faire le talk-show politique de la campagne présidentielle et législative 2022 à destination des jeunes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur Twitch, sa notice biographique précise : "Bref si la politique te fait chier t'es au bon endroit." Et pour cause, Jean Massiet expliquait en avril dernier dans article paru dans le quotidien Le Monde qu'il voulait avant tout s'adresser aux plus désintéressé·es, aux plus éloigné·es de la politique et de ses arcanes parfois incompréhensibles, ou tout du moins incomprises :"les vrais saoulés, fatigués, dégoûtés, qui disent qu’ils s’en foutent alors qu’ils sont curieux". Plus loin, il précisait son ambition, les concernant : "les décoincer, les réhabiliter, les autoriser à avoir un avis sans être complètement calés sur le sujet".

Venu faire un tour dans Pastek juste après l'élection présidentielle, le streameur de 33 ans a bien l'intention de continuer sur sa lancée. Son prochain défi : intéresser la jeunesse aux élections législatives !

Suivre Jean Massiet sur ses réseaux

Jean Massiet présente et anime sur sa chaîne Twitch l'émission Back Seat tous les jeudis à 19h30. Mais on peut également le retrouver ailleurs, à d'autres moments sur les réseaux... et même à l'antenne de France Inter.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez Pastek toutes les semaines sur Twitch et participez en direct dans le chat !

Merci à Mathilde Gros pour la modération du chat en direct.

La programmation musicale du jour

Le générique de l'émission

General Elektriks, "Party Like A Human", 2021