Le vin est-il réservé aux riches et aux connaisseurs ? Non pour Emile Coddens, qui vulgarise l'œnologie sur son compte TikTok depuis maintenant un an. Pour nous familiariser avec son univers, le jeune tourangeau publie un premier livre sous forme de guide pratique, "Le vin, ça se partage !"

Le vigneron et vidéaste Emile Coddens est l'invité de Pastek, sur Twitch et France Inter © Editions des Equateurs

Second de chai chez Plou&Fils, près d'Amboise, Emile Coddens crée en septembre 2020 un compte TikTok, "le."vigneron, pour partager son quotidien et ses connaissances, avec humour et pédagogie. Le succès est immédiat : en à peine un mois, le jeune homme de 24 ans atteint les 100 000 abonnés sur la plateforme.

Aujourd'hui suivi par plus de 475 000 personnes sur le réseau social, il publie un premier livre, “Le vin, ça se partage !”, paru le 22 septembre 2021 aux éditions des Equateurs. Taille de la vigne, vendanges, fabrication du vin rouge ou blanc, dégustation professionnelle… Le petit guide au format poche couvre tout. Vous y apprendrez même à refroidir une bouteille en cinq minutes, ou à l'ouvrir sans tire-bouchons. Le but ? Rendre accessible le vin à toutes les générations et toutes les bourses.

Culture V

C'est grâce à son grand-père que le jeune Emile s'intéresse au vin. Après des études en viticulture et œnologie, il est embauché dans le domaine de ses oncles et devient second de chai. Dépité de ne plus pouvoir faire visiter ses vignes aux particuliers et aux touristes lors de la pandémie de Covid-19, il se lance sur TikTok. Entre sabrage de bouteille, démonstration de recrachage et jeux de questions-réponses avec les internautes , Emile Coddens alerte aussi sur les intempéries qui fragilisent les vignerons et sur les effets du réchauffement climatique sur le vin. Le jeune public adhère, et Emile retrouve ce qu'il lui plaît le plus dans son métier, le partage :

Ma passion pour le vin est lié à ma relation aux autres.

Dans la seconde partie de l'émission

La revue de presse de Tanguy Pastureau et Alex Vizorek est déjà incontournable, et cette semaine, on ne les arrête plus . Au menu, Céline Dion qui annule ses concerts, toujours plus de Sophie Davant, le pessimisme de l'Obs et le (trop) grand optimisme de Valeurs actuelles, le mariage d'Arnaud Montebourg et sites de rencontre pour motards en quête du grand amour et fans de running à la recherche de leur paire parfaite.

